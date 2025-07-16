"Это было преднамеренно": Россия атаковала в Виннице завод польской компании

В Польше заявили о приближении России к ее границам.

https://glavred.info/world/eto-bylo-prednamerenno-rossiya-atakovala-v-vinnice-zavod-polskoy-kompanii-10681856.html Ссылка скопирована

Во время ночной атаки пострадал один из заводов Польши / Коллаж: Главред, фото: Винницкая областная прокуратура, x.com/sikorskiradek

Главное:

Во время обстрела Винницы под удар попал польский завод

Россияне намеренно целились по польскому объекту

Прокуратура начала расследование

Страна-агрессор Россия в ночь на 16 июля осуществила очередной обстрел Украины. Во время атаки пострадала Винница, где беспилотники РФ в частности били по заводу польской компании Barlinek.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X прокомментировал этот террористический акт России. По его словам, враг выбрал польский завод как цель не случайно: дроны летели с трех направлений. В результате атаки сообщается о раненых, среди которых двое с тяжелыми ожогами.

видео дня

"Украинские службы, а также наше консульство, принимают меры. Преступная война Путина приближается к нашим границам", - подчеркнул польский чиновник.

В Винницкой областной прокуратуре подтвердили факт удара беспилотниками по гражданскому промышленному объекту в Виннице и добавили, что под процессуальным руководством ВОП начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В результате попадания возник пожар в помещениях предприятий. Сотрудники ГСЧС за несколько часов локализовали возгорание. Также повреждены транспортные средства, которые были на территории, и соседние сооружения. По состоянию на 9:00 известно о 8-х пострадавших людях. У них повреждения различной степени тяжести, в частности ожоги", - говорится в сообщении.

Атака на Украину в ночь на 16 июля - что известно

Напомним, Главред писал, что Россия осуществила массированную атаку на Винницу. В результате вражеского удара зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры.

Также РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой и 28 "Шахедами" одновременно. В результате в городе с самого утра зафиксировали масштабные отключения света.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Впоследствии стало известно, что противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма, а также применил 400 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Силам ПВО удалось сбить 198 ударных дронов.

Читайте также:

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред