"Это было преднамеренно": Россия атаковала в Виннице завод польской компании

Главное:
- Во время обстрела Винницы под удар попал польский завод
- Россияне намеренно целились по польскому объекту
- Прокуратура начала расследование
Страна-агрессор Россия в ночь на 16 июля осуществила очередной обстрел Украины. Во время атаки пострадала Винница, где беспилотники РФ в частности били по заводу польской компании Barlinek.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X прокомментировал этот террористический акт России. По его словам, враг выбрал польский завод как цель не случайно: дроны летели с трех направлений. В результате атаки сообщается о раненых, среди которых двое с тяжелыми ожогами.
"Украинские службы, а также наше консульство, принимают меры. Преступная война Путина приближается к нашим границам", - подчеркнул польский чиновник.
В Винницкой областной прокуратуре подтвердили факт удара беспилотниками по гражданскому промышленному объекту в Виннице и добавили, что под процессуальным руководством ВОП начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"В результате попадания возник пожар в помещениях предприятий. Сотрудники ГСЧС за несколько часов локализовали возгорание. Также повреждены транспортные средства, которые были на территории, и соседние сооружения. По состоянию на 9:00 известно о 8-х пострадавших людях. У них повреждения различной степени тяжести, в частности ожоги", - говорится в сообщении.
Атака на Украину в ночь на 16 июля - что известно
Напомним, Главред писал, что Россия осуществила массированную атаку на Винницу. В результате вражеского удара зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры.
Также РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой и 28 "Шахедами" одновременно. В результате в городе с самого утра зафиксировали масштабные отключения света.
Впоследствии стало известно, что противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма, а также применил 400 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Силам ПВО удалось сбить 198 ударных дронов.
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О персоне: Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
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