Называли 'папочкой': WSJ выяснил, как Трампа уговорили предоставить Украине Patriot

После масштабного обстрела Украины Дональд Трамп сам позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и предложил предоставить Украине Patriot.

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Европейские лидеры "пробили" оборону Трампа и договорились о Patriot / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Кратко:

Трамп сам позвонил Мерцу и предложил Patriot для Украины

На изменение позиции повлияла дипломатия европейских лидеров

Увидев кадры разрушений в Украине, Трамп решил расширить помощь

Президент США Дональд Трамп лично позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу после масштабной российской атаки на Украину. В разговоре он неожиданно заявил о готовности предоставить Киеву системы ПВО Patriot. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Решение Трампа стало настоящим сюрпризом для Мерца. Еще совсем недавно президент США высказывал скепсис относительно поддержки Украины, однако, по данным источников, свою позицию он начал менять благодаря системной дипломатической работе европейских лидеров и руководства НАТО.

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Как отмечает WSJ, президент Финляндии Александр Стубб еще во время гольф-турнира во Флориде наладил дружеские отношения с Трампом, а генсек НАТО Марк Рютте активно коммуницировал с ним в неформальном стиле, даже в шутку называя "папочкой", чтобы завоевать расположение.

Особую роль в изменении курса Трампа сыграл Фридрих Мерц, который в июне провел встречу с Трампом в Белом доме. После этого политики почти каждую неделю поддерживали контакт по телефону. Во время одного из разговоров, 3 июля, немецкий канцлер предложил закупить для Украины две системы противовоздушной обороны Patriot.

ЗРК Patriot / Инфографіика: Главред

На тот момент военная помощь от США Украине была фактически приостановлена. Предположительно, Трамп не знал об этом решении, и во время разговора прямо обратился к присутствующему министру обороны Питу Гегсету со словами: "Пит, что происходит?"

Несколько дней спустя, просмотрев кадры последствий российских ударов по украинским городам, Трамп сам позвонил Мерцу - на этот раз уже с инициативой не только согласовать продажу, но и расширить ее масштаб. Вместо двух систем Patriot он предложил пять.

Канцлер Мерц был поражен жестом и понял, что Трамп окончательно потерял терпение к Владимиру Путину. Канцлер Германии согласился на новый масштаб помощи, несмотря на то, что для реализации этого плана придется привлечь дополнительное финансирование, в том числе с участием других европейских партнеров.

Схема Трампа по закупке оружия для Украины - новости по теме

Напомним, 14 июля во время встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине 17 систем ПВО Patriot. Часть из них должна прибыть уже в ближайшие дни.

Хотя оружие поставляется из США, финансирование поставок осуществляют страны НАТО, преимущественно государства Европейского Союза. Это часть новой схемы поддержки, которую согласовали в рамках обновленного сотрудничества между США и НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что ВСУ получат помощь не только в сфере ПВО, но и в виде ракет и боеприпасов. По его словам, благодаря расширению производственных мощностей Альянса удастся создать значительные пакеты военной поддержки, не ослабляя обороноспособность стран-членов.

Как сообщал Главред, не все страны НАТО присоединятся к инициативе. Франция, Италия и Чехия отказались участвовать в новой инициативе. Однако к схеме уже присоединились Германия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия и Норвегия.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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