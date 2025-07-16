Трамп обещает 17 Patriot: эксперт раскрыл, сколько может получить Украина

Политолог Владимир Фесенко объясняет, почему обещания по 17 комплексам Patriot стоит воспринимать с осторожностью.

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Президент США Дональд Трамп объявил о возможной поставке вооружения Украине, но эксперты сомневаются в масштабах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, US Army

Вкратце:

США анонсировали поставки вооружения Украине, в частности Patriot

Эксперты сомневаются в возможности поставить 17 установок

Реалистично ожидать передачу 1-2 комплексов после согласований

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, среди которых важнейшими для Украины являются обещания о поставках вооружения. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина сообщил политолог Владимир Фесенко.

"Из всего того, что вчера было заявлено, я считаю, что наиболее важным для нас являются заявления и решения по поставкам оружия", - отметил эксперт. видео дня

В то же время Фесенко предостерег не воспринимать некоторые обещания слишком буквально, в частности относительно 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые упоминал Дональд Трамп. По словам политолога, здесь стоит учитывать сложности с реализацией таких масштабов поставок.

"Так понимаю, что в Пентагоне об этом даже и не догадывались, где взять эти 17 Patriot", - добавил он.

По мнению Фесенко, более реалистичную оценку дал министр обороны Германии Борис Писториус, который также находился в Вашингтоне. Писториус отметил, что речь идет о передаче Украине 1-2 установок Patriot, причем это решение требует дополнительного технического и организационного согласования.

"Это более реалистично", - подчеркнул эксперт.

ЗРК Patriot / инфографика: Главред

В то же время политолог подчеркнул, что сам факт запланированной поставки оружия является позитивным сигналом для Украины.

"Но тем не менее, то что оружие будут поставлять - это уже, на мой взгляд, позитивное решение".

Поставки ЗРК Patriot в Украину - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

Также Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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