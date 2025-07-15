Новых Patriot Украине пока не видать: Писториус сказал, что поставки займут месяцы

Трамп обещал, что батареи ПВО начнут прибывать в Украину в течение нескольких дней для защиты городов от российских бомбардировок.

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Борис Писториус сказал, когда Украина получит ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

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Сколько батарей Patriot Германия купит для Украины

Когда будет поставлена первая система ПВО

Берлин предложил купить две американские системы противовоздушной обороны Patriot для поставки в Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из этих систем не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

Как передает The Telegraph, поставки Украине новых батарей системы ПВО Patriot "будут продолжаться месяцами".

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что батареи начнут прибывать в Украину в течение нескольких дней для защиты ее городов от российских бомбардировок.

Писториус отказался комментировать, обсуждал ли он с министром обороны США Питом Хегсетом вопрос поставки наступательного оружия Украине.

Отметим, Германия предложила купить две батареи Patriot для поставки на Украину, а Норвегия заявила, что приобретет одну из систем американского производства.

ЗРК Patriot - основные характеристики / Инфографика: Главред

Поставки ЗРК Patriot в Украину - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Речь идет о 17 батареях, которые могут быть переданы "очень скоро". Трамп заявил, что первые батареи будут развернуты уже в ближайшие дни.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО: США не оплачивают напрямую, а передают систему, которую европейцы оплатят.

Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

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