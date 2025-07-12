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В ФРГ сделали громкое заявление о поставках ракет к Patriot ВСУ: что известно

Алексей Тесля
12 июля 2025, 22:15
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В ФРГ уже запустили собственную независимую от США линию производства ракет к системам Patriot.
В ФРГ сделали громкое заявление о поставках ракет к Patriot ВСУ: что известно
Германия может поставлять Украине ракеты к Patriot / коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov

Главное:

  • Германия потенциально сможет предоставлять Украине ракеты к ЗРК
  • Первые поставки ракет ожидаются в 2026-2027 годах

Германия потенциально сможет предоставлять Украине ракеты к американским системам противовоздушной обороны Patriot, поскольку недавно запустила собственную производственную линию для этого вооружения, заявил координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Во время брифинга в Киеве немецкий генерал рассказал, что в ФРГ уже запустили собственную независимую от США линию производства ракет к системам Patriot, передает "Суспільне".

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По его словам, первые поставки этих произведенных в Германии ракет ожидаются в 2026-2027 годах.

Когда журналисты спросили, сможет ли тогда Берлин без согласования с Вашингтоном предоставить эти ракеты для нужд ВСУ, Фройдинг отметил, что это "независимая производственная линия", которая и в дальнейшем будет европейской.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

Ранее Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.

Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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