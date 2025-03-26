Украина получит мощное оружие от Франции: что войдет в пакет помощи на €2 млрд

Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда евро.

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Франция объявила о новом пакете военной помощи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, wikimedia.org

Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон отметил, что этот пакет поддержки направлен на удовлетворение первоочередных потребностей Вооруженных сил Украины в условиях войны с Россией. Все средства будут направлены на закупку и поставку важных военных средств для усиления обороноспособности Украины.

В частности, за эти деньги будут поставлены:

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противотанковые ракеты MILAN;

средства ПВО - ракеты MICA;

ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);

ракеты наземной защиты Mistral;

бронемашины AMX-10RC;

боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Кроме того, часть финансирования будет направлена на поддержку производства техники в Украине в сотрудничестве с французскими оборонными предприятиями.

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