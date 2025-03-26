Украина получит мощное оружие от Франции: что войдет в пакет помощи на €2 млрд

Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Макрон отметил, что этот пакет поддержки направлен на удовлетворение первоочередных потребностей Вооруженных сил Украины в условиях войны с Россией. Все средства будут направлены на закупку и поставку важных военных средств для усиления обороноспособности Украины.
В частности, за эти деньги будут поставлены:
противотанковые ракеты MILAN;
средства ПВО - ракеты MICA;
ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);
ракеты наземной защиты Mistral;
бронемашины AMX-10RC;
боеприпасы, включая дистанционно управляемые.
Кроме того, часть финансирования будет направлена на поддержку производства техники в Украине в сотрудничестве с французскими оборонными предприятиями.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред