С Leopard и IRIS-T: СМИ узнали детали большого пакета помощи ФРГ Украине

Поставки будут включать танки Leopard 1 и боевые машины пехоты Marder.

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Украина получит новый пакет оборонной помощи / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Важно:

В пакет войдут 22 основных боевых танка Leopard 1 и БМП

ВСУ передадут зенитно-ракетную систему Iris-T SLM/SLS

ФРГ поставит в Украину в первой половине 2025 года крупный пакет военной помощи, включая бронетехнику и средства ПВО.

В частности, в пакет войдут 22 основных боевых танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и еще одну зенитно-ракетную систему Iris-T SLM/SLS, сообщает немецкий телеканал ntv со ссылкой на "правительственные круги".

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Согласно опубликованной информации, поставки будут включать:

22 основных боевых танка Leopard 1;

25 боевых машин пехоты Marder;

зенитно-ракетную систему Iris-T SLM/SLS;

16 гаубиц;

2 пусковые установки Patriot для ПВО;

7 танков ПВО Gepard со 120 000 боеприпасов;

3 500 боевых беспилотников Helsing;

шесть вооруженных вертолетов Sea King;

250 000 артиллерийских боеприпасов.

"Кроме того, для украинской армии будет поставлен ряд другой бронетехники и оборудования", — резюмируется в сообщении.

/ Инфографика Главред

Военная помощь ФРГ Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось, что в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине. В новый пакет помощи вошли системы противовоздушной обороны и бронемашины.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Что известно о IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

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