С Leopard и IRIS-T: СМИ узнали детали большого пакета помощи ФРГ Украине

Важно:
- В пакет войдут 22 основных боевых танка Leopard 1 и БМП
- ВСУ передадут зенитно-ракетную систему Iris-T SLM/SLS
ФРГ поставит в Украину в первой половине 2025 года крупный пакет военной помощи, включая бронетехнику и средства ПВО.
В частности, в пакет войдут 22 основных боевых танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и еще одну зенитно-ракетную систему Iris-T SLM/SLS, сообщает немецкий телеканал ntv со ссылкой на "правительственные круги".
Согласно опубликованной информации, поставки будут включать:
- 22 основных боевых танка Leopard 1;
- 25 боевых машин пехоты Marder;
- зенитно-ракетную систему Iris-T SLM/SLS;
- 16 гаубиц;
- 2 пусковые установки Patriot для ПВО;
- 7 танков ПВО Gepard со 120 000 боеприпасов;
- 3 500 боевых беспилотников Helsing;
- шесть вооруженных вертолетов Sea King;
- 250 000 артиллерийских боеприпасов.
"Кроме того, для украинской армии будет поставлен ряд другой бронетехники и оборудования", — резюмируется в сообщении.
Военная помощь ФРГ Украине - последние новости по теме
Напомним, ранее сообщалось, что в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине. В новый пакет помощи вошли системы противовоздушной обороны и бронемашины.
Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.
Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
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Что известно о IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.
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