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С Patriot, IRIS-T и Leopard: в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине

Алексей Тесля
23 декабря 2024, 16:17
164
В новый пакет помощи вошли системы противовоздушной обороны и бронемашины.
Patriot, Iris-T
Германия передаст Украине новые системы ПВО / Википедия

Главное:

  • В пакет вошли системы противовоздушной обороны
  • Германия также предоставит Украине дополнительные средства

В Германии рассказали подробности о новом пакете военной помощи для Украины.

В него, среди прочего, вошли системы противовоздушной обороны, говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

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Новый пакет помощи ФРГ Украине:

  • 15 танков Leopard 1 A5;
  • 2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;
  • 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
  • самоходная гаубица PzH 2000;
  • 12 броневиков с системами кинетической обороны;
  • 7 десантных джипов Caracal;
  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
  • 2 пусковые установки Patriot;
  • 2 радара TRML-4D;
  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
  • 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
  • 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
  • 45 дайвинг-скутеров;
  • 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
  • 120 гранатометов GMW,
  • 200 пулеметов MG4,
  • 420 винтовок MK 556,
  • 80 снайперских винтовок HLR 338,
  • 100 винтовок CR 308;
  • 52 000 снарядов 155 мм,
  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.
Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Кроме того, Германия также предоставит Украине дополнительные средства, в частности:

  • генераторы;
  • турникеты;
  • палатки;
  • минометные боеприпасы 120 мм;
  • мины;
  • оборудование для разминирования;
  • патроны для стрелкового оружия.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Больше новостей:

Что известно о IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

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