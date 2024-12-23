С Patriot, IRIS-T и Leopard: в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине

В новый пакет помощи вошли системы противовоздушной обороны и бронемашины.

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Германия передаст Украине новые системы ПВО / Википедия

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В пакет вошли системы противовоздушной обороны

Германия также предоставит Украине дополнительные средства

В Германии рассказали подробности о новом пакете военной помощи для Украины.

В него, среди прочего, вошли системы противовоздушной обороны, говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

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Новый пакет помощи ФРГ Украине:

15 танков Leopard 1 A5;

2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;

30 броневиков MRAP с противоминной защитой;

самоходная гаубица PzH 2000;

12 броневиков с системами кинетической обороны;

7 десантных джипов Caracal;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;

2 пусковые установки Patriot;

2 радара TRML-4D;

боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;

30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;

5 систем самозащиты вертолетов AMPS;

45 дайвинг-скутеров;

12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;

120 гранатометов GMW,

200 пулеметов MG4,

420 винтовок MK 556,

80 снайперских винтовок HLR 338,

100 винтовок CR 308;

52 000 снарядов 155 мм,

управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

/ Главред

Кроме того, Германия также предоставит Украине дополнительные средства, в частности:

генераторы;

турникеты;

палатки;

минометные боеприпасы 120 мм;

мины;

оборудование для разминирования;

патроны для стрелкового оружия.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Что известно о IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

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