С Patriot, IRIS-T и Leopard: в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине

Главное:
- В пакет вошли системы противовоздушной обороны
- Германия также предоставит Украине дополнительные средства
В Германии рассказали подробности о новом пакете военной помощи для Украины.
В него, среди прочего, вошли системы противовоздушной обороны, говорится в сообщении на сайте правительства Германии.
Новый пакет помощи ФРГ Украине:
- 15 танков Leopard 1 A5;
- 2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;
- 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
- самоходная гаубица PzH 2000;
- 12 броневиков с системами кинетической обороны;
- 7 десантных джипов Caracal;
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пусковые установки Patriot;
- 2 радара TRML-4D;
- боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
- 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
- 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
- 45 дайвинг-скутеров;
- 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
- 120 гранатометов GMW,
- 200 пулеметов MG4,
- 420 винтовок MK 556,
- 80 снайперских винтовок HLR 338,
- 100 винтовок CR 308;
- 52 000 снарядов 155 мм,
- управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.
Кроме того, Германия также предоставит Украине дополнительные средства, в частности:
- генераторы;
- турникеты;
- палатки;
- минометные боеприпасы 120 мм;
- мины;
- оборудование для разминирования;
- патроны для стрелкового оружия.
Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.
Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Больше новостей:
- США выделили Украине большой пакет помощи: что в него вошло
- Война в Украине может закончиться через две недели: Борель выдал заявление о помощи Западу
- IRIS-T, Gepard и не только: Германия готовит для Украины миллиардный пакет помощи
Что известно о IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред