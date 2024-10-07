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Война в Украине может закончиться через две недели: Борель издал заявление о помощи Запада

Юлия Закрепа
7 октября 2024, 13:25обновлено 7 октября, 14:01
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Европа должна продолжать поддерживать Украину, чтобы в будущем переговоры происходили на нормальных условиях.
Война в Украине может закончиться через две недели: Борель издал заявление о помощи Запада
Когда закончится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что война в Украине может закончиться в течение двух недель, если Запад прекратит оказывать поддержку Киеву. Однако это приведет к достижению целей российского диктатора Владимира Путина.

"Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Прежде всего, сами украинцы. Но главное - как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится через две недели, и Путин достигнет своих целей", - отметил он для издания 20minutos.

Боррель подчеркнул, что Европа должна продолжать поддерживать Украину, чтобы в будущем переговоры проходили на условиях, которые обеспечивают суверенитет и территориальную целостность страны, что также важно для безопасности Европы.

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план победы, план перемоги
Что известно о плане победы / Инфографика: Главред

Украина недавно завершила работу над планом победы, который президент Владимир Зеленский представил во время своего визита в США. Этот план был обсужден с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Полное содержание плана пока не раскрыто, однако руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что инициатива будет представлена широкой украинской общественности.

В Госдепартаменте США прокомментировали план, назвав его продуктивным и подтвердив, что обсуждения по этому вопросу будут продолжаться.

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, что Украина получила первые F-16 от Нидерландов. Министр обороны страны Рубен Брекелманс сообщил, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Остальные самолеты он обещает передать Украине в ближайшие месяцы - это срочно необходимо для Украины.

Константин Криволап сообщил, что Украина получила мощное оружие. Он рассказал, что атаку на Торопец не надо рассматривать как одноразовую акцию. Россияне демонстрируют неспособность защитить свои военные объекты. Существует три группы объектов в России, которые могут оказаться под ударом украинских дронов и ракет.

В СМИ сообщили, что Украина скоро получит списанные танки Abrams от Австралии. Такие слухи появились после того, как украинская диаспора в Австралии была возмущена тем, что Канберра отказывается передавать украинским защитникам списанное военное оборудование.

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