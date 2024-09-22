Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – эксперт

Удар по Торопцу – не единоразовая акция, кампания будет продолжаться, убежден Константин Криволап.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-poluchila-moshchnoe-oruzhie-kakim-obektam-rf-grozyat-udary-ekspert-10599266.html Ссылка скопирована

Украина мощным оружием продолжит наносить удары по территории России - Криволап / Коллаж: Главред, фото: United 24, соцсети

На территории агрессора России есть три группы целей, которые Украина могла бы поразить ракетами и дронами. Удар по военному арсеналу в Торопце – не последний, кампания будет успешно продолжаться. Об этом заявил авиационный эксперт, бывший инженер КБ Антонов Константин Криволап.

В интервью Главреду он рассказал о том, что атаку на Торопец не нужно рассматривать в качестве единоразовой акции. К тому же россияне демонстрируют неспособность защитить свои военные объекты.

"Думаю, не стоит рассматривать это событие как разовую акцию. Чтобы поражать другие объекты, надо сначала до них добраться. Военная база в Торопце была фактически открытым объектом – россияне ее никак не маскировали, и похоже, не особо защищали.

История с защитой этой базы для меня вообще загадка. Хранить боеприпасы сверху в ситуации, когда объект может быть поражен – это дебилизм. Если посмотреть по карте, Торопец находится на северном направлении, по дороге на Оленья. Маршрут уже известный, но россияне так и не сообразили, что может быть поражен еще и Торопец", - отметил эксперт.

Какие объекты в РФ может поразить Украина

По мнению аналитика, существует три группы объектов в России, которые могут оказаться под ударом украинских дронов и ракет.

"Первая – военные аэродромы и воздушные средства нападения. Чтобы прекратить историю с корректируемыми авиабомбами, нужно вынудить противника сократить количество самолетовылетов и помешать доставке КАБов на линию соприкосновения", - сказал эксперт.

Также Силы обороны способны и в дальнейшем бить по российской нефтянке.

"Вторая группа предполагает действия экономического и военного направлений. Здесь речь идет о поражении российской нефтянки, включая нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы и соответствующую логистику. Последний удар по Московскому НПЗ замкнул круг всех нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России, по которым наносились удары. Теперь можно сказать, что все они в различной степени были поражены. Удары по НПЗ осуществлялись и в прошлом году, особенно активными они были с зимы. Сейчас уже где-то месяц мы не бьем по таким заводам, потому что ждем.

Некоторые НПЗ были поражены уже по второму-третьему заходу. Как только россияне что-то и где-то подремонтируют, удары наносятся снова. В результате россияне вынуждены были отказаться с 1 сентября снять запрет на экспорт светлых нефтепродуктов, которых им самим уже не хватает", - говорит Криволап.

Как полагает аналитик, также нужно поражать и вражеский промышленный комплекс. Но пока для этого не хватает средств.

"Третья группа объектов – средства противовоздушной обороны (их можно отнести к категории аэродромной компоненты) и военно-промышленный комплекс. Причем под ВПК следует понимать не только заводы, но и всю логистику и систему хранения того, что производится. И чтобы все это поразить, дронов с боевой частью весом 10-20 кг явно недостаточно", - добавил эксперт.

Кратко об НПЗ в России / Инфографика: Главред

Оружие Украины для мощных ударов по РФ

Украина и дальше будет наносить удары по российской территории, поскольку у нее появилось оружие, которое позволяет осуществлять мощные действия.

"Все эти военные объекты нам нужно уничтожать. И я не думаю, что Украина остановится, и ожидаю успешного продолжения такой кампании. Уже появились средства, по крайней мере, с точки зрения скорости доставки боевой части, которые позволяют наносить мощные удары. Раньше, когда у нас были дроны, летающие со скоростью 120-150 км, россияне успевали подняться в воздух с аэродромов и улететь. Возможности позволяли нам гонять Ту-95 по всей России, но не надежно их уничтожать. А вот с появлением у нас новых средств поражения россиянам придется существенно пересматривать планы по хранению своего авиационного потенциала", - подчеркнул Константин Криволап.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, чем ударили по военной базе РФ в Торопце:

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удары по военным базам и складам в России – главные новости по теме:

На днях, 18 сентября, БПЛА ударили по военной базе в Торопце Тверской области на территории России. Аналитики назвали удар "историческим" и предположили, что там хранились различные ракеты, которые в итоге взорвались.

После этого, в ночь на 21 сентября, были атакованы два военных арсенала в РФ – в Краснодарском крае и Тверской области. Там прогремели мощные взрывы. Вероятно, на складах в Тверской области хранились северокорейские ракеты KN23 и боеприпасы к РСЗО Смерч.

Военные арсеналы России атаковала Украина, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Украинские силы обороны нанесли удары по "Тихорецку" в Краснодарском крае и 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления российского Минобороны у населенного пункта Октябрьский Тверской области. Кроме того, был нанесен удар и по радиолокационной станции Подлет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред