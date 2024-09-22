УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – эксперт

Андрей Ганчук
22 сентября 2024, 18:50
383
Удар по Торопцу – не единоразовая акция, кампания будет продолжаться, убежден Константин Криволап.
Паляница, Торопец
Украина мощным оружием продолжит наносить удары по территории России - Криволап / Коллаж: Главред, фото: United 24, соцсети

На территории агрессора России есть три группы целей, которые Украина могла бы поразить ракетами и дронами. Удар по военному арсеналу в Торопце – не последний, кампания будет успешно продолжаться. Об этом заявил авиационный эксперт, бывший инженер КБ Антонов Константин Криволап.

В интервью Главреду он рассказал о том, что атаку на Торопец не нужно рассматривать в качестве единоразовой акции. К тому же россияне демонстрируют неспособность защитить свои военные объекты.

"Думаю, не стоит рассматривать это событие как разовую акцию. Чтобы поражать другие объекты, надо сначала до них добраться. Военная база в Торопце была фактически открытым объектом – россияне ее никак не маскировали, и похоже, не особо защищали.

История с защитой этой базы для меня вообще загадка. Хранить боеприпасы сверху в ситуации, когда объект может быть поражен – это дебилизм. Если посмотреть по карте, Торопец находится на северном направлении, по дороге на Оленья. Маршрут уже известный, но россияне так и не сообразили, что может быть поражен еще и Торопец", - отметил эксперт.

Какие объекты в РФ может поразить Украина

По мнению аналитика, существует три группы объектов в России, которые могут оказаться под ударом украинских дронов и ракет.

"Первая – военные аэродромы и воздушные средства нападения. Чтобы прекратить историю с корректируемыми авиабомбами, нужно вынудить противника сократить количество самолетовылетов и помешать доставке КАБов на линию соприкосновения", - сказал эксперт.

Также Силы обороны способны и в дальнейшем бить по российской нефтянке.

"Вторая группа предполагает действия экономического и военного направлений. Здесь речь идет о поражении российской нефтянки, включая нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы и соответствующую логистику. Последний удар по Московскому НПЗ замкнул круг всех нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России, по которым наносились удары. Теперь можно сказать, что все они в различной степени были поражены. Удары по НПЗ осуществлялись и в прошлом году, особенно активными они были с зимы. Сейчас уже где-то месяц мы не бьем по таким заводам, потому что ждем.

Некоторые НПЗ были поражены уже по второму-третьему заходу. Как только россияне что-то и где-то подремонтируют, удары наносятся снова. В результате россияне вынуждены были отказаться с 1 сентября снять запрет на экспорт светлых нефтепродуктов, которых им самим уже не хватает", - говорит Криволап.

Как полагает аналитик, также нужно поражать и вражеский промышленный комплекс. Но пока для этого не хватает средств.

"Третья группа объектов – средства противовоздушной обороны (их можно отнести к категории аэродромной компоненты) и военно-промышленный комплекс. Причем под ВПК следует понимать не только заводы, но и всю логистику и систему хранения того, что производится. И чтобы все это поразить, дронов с боевой частью весом 10-20 кг явно недостаточно", - добавил эксперт.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Кратко об НПЗ в России / Инфографика: Главред

Оружие Украины для мощных ударов по РФ

Украина и дальше будет наносить удары по российской территории, поскольку у нее появилось оружие, которое позволяет осуществлять мощные действия.

"Все эти военные объекты нам нужно уничтожать. И я не думаю, что Украина остановится, и ожидаю успешного продолжения такой кампании. Уже появились средства, по крайней мере, с точки зрения скорости доставки боевой части, которые позволяют наносить мощные удары. Раньше, когда у нас были дроны, летающие со скоростью 120-150 км, россияне успевали подняться в воздух с аэродромов и улететь. Возможности позволяли нам гонять Ту-95 по всей России, но не надежно их уничтожать. А вот с появлением у нас новых средств поражения россиянам придется существенно пересматривать планы по хранению своего авиационного потенциала", - подчеркнул Константин Криволап.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, чем ударили по военной базе РФ в Торопце:

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удары по военным базам и складам в России – главные новости по теме:

На днях, 18 сентября, БПЛА ударили по военной базе в Торопце Тверской области на территории России. Аналитики назвали удар "историческим" и предположили, что там хранились различные ракеты, которые в итоге взорвались.

После этого, в ночь на 21 сентября, были атакованы два военных арсенала в РФ – в Краснодарском крае и Тверской области. Там прогремели мощные взрывы. Вероятно, на складах в Тверской области хранились северокорейские ракеты KN23 и боеприпасы к РСЗО Смерч.

Военные арсеналы России атаковала Украина, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Украинские силы обороны нанесли удары по "Тихорецку" в Краснодарском крае и 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления российского Минобороны у населенного пункта Октябрьский Тверской области. Кроме того, был нанесен удар и по радиолокационной станции Подлет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ войска России война России и Украины Константин Криволап
Реклама

Главное за день

Области окутает туманом: назван один регион, где будет дождь

Области окутает туманом: назван один регион, где будет дождь

19:16 Синоптик
Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – эксперт

Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – эксперт

18:50 Украина
Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

18:17 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку 34724

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно 6681

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Львам - разногласия, Рыб подведет здоровье 6645

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Львам - разногласия, Рыб подведет здоровье

Опытные гурманы кладут секретную добавку: как засолить огурцы, чтобы хрустели 4821

Опытные гурманы кладут секретную добавку: как засолить огурцы, чтобы хрустели

Последние новости

19:16

Области окутает туманом: назван один регион, где будет дождь

18:50

Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – экспертВидео

18:20

Лукашенко пригрозили последствиями из-за вояжа Пушилина в Беларусь

18:17

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

17:49

Этой ракетой пугал Медведев. Что не так с "Сарматом", который взорвался в РФВидео

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
17:34

Война не заканчивается: как долго РФ сможет идти в наступление

17:16

Бросают в бой "вагнеров" и зэков: РФ на важном направлении перешла в оборону

17:06

3 строгих запрета, которые нельзя нарушать: строгие приметы 23 сентября

16:16

Что нельзя делать за столом у казахов: интересные традиции самого гостеприимного народа

Реклама
16:15

Чего ждать Украине, если Байден откажется от плана победы: Зеленский назвал сценарий

16:11

Удары дальнобойным оружием по РФ: почему на самом деле Запад оттягивает решение

15:57

Поддержка по вступлению в ЕС: в Польше заговорили о "требованиях" для Украины

15:45

Угроза наступления на Днепр: может ли РФ прорвать оборону – эксперт

15:23

Россияне уничтожают КАБами собственную территорию: в ВСУ назвали мотивы оккупантов

15:18

Две недели на визит в ТЦК: кто первым получит повестку через Укрпочту

14:55

Украинский экс-футболист Тимощук попал в новый антиукраинский скандал

14:43

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча

14:30

Гороскоп на завтра 23 сентября: Козерогам - невероятная удача, Ракам - большая нагрузка

14:10

Ядерная триада России дала трещину: Украина нанесла мощные удары по 2 направлениям

13:55

"Свет будет по 4-5 часов в сутки": украинцев предупреждают об отключении АЭС

Реклама
13:52

Россия во время обстрелов ударила по подстанциям и шахте в трех областях: будут ли отключения

13:47

"Спорт - вне политики": Подкопаева сделала громкое заявление

13:15

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают яичную скорлупу: для чего ее хранятВидео

12:59

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружиемВидео

12:55

Эксперт: Удары СБУ по стратегическим ракетным складам РФ меняют ход войны

12:43

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: кому повезет до конца месяца

12:27

По машине российского командира и его зама "прилетело" дроном: подробности

12:12

Счет на сотни: сколько авиабомб РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский

11:36

ISW: Иран не отправил России пусковые к Fateh-36 ради более крупных поставок ракет

11:35

Церковный праздник 23 сентября: что категорически запрещено делать в этот день

11:02

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно

10:55

Уничтожение боеприпасов РФ: Плетенчук предупредил о плане россиян в Черном и Азовском морях

10:43

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Овну - беспокойство, Льву - сильное чувство

10:25

Ядерная ракета "Сармат" взорвалась на полигоне в РФ: образовалась огромная воронка - OSINT

09:59

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Львам - разногласия, Рыб подведет здоровье

09:58

РФ прорвалась возле 8 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState раскрыли угрозы

09:37

Вызвало землетрясения до 3,5 балла: что хранилось на взорванном складе в Торопце

09:22

Лорак с мясистыми ляжками засветила лишнегоВидео

09:19

Более 80 целей: РФ ударила по Украине ракетами и дронами - что удалось сбить

08:53

ВСУ сдерживают сильные наступления россиян: в ISW раскрыли наиболее опасные направления

Реклама
08:24

Протесты в РФ не утихают: в США рассказали, почему Кремль не объявляет мобилизацию

07:43

Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в ХарьковеФото

06:24

Сколько российских складов способна уничтожить Украина?мнение

06:20

Найти пришельца среди принцесс за 5 секунд сможет только гений: невероятная загадка

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

04:10

Кто вы - харизматичный человек или одиночка: очень точный тест по картинке

03:00

Договоренность с США о вступлении в НАТО: эксперт объяснил пункт плана победы

02:26

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

01:30

Опытные гурманы кладут секретную добавку: как засолить огурцы, чтобы хрустелиВидео

21 сентября, суббота
23:34

Ненужной Лолите отменили очередной концерт

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять