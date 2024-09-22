Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – эксперт

На территории агрессора России есть три группы целей, которые Украина могла бы поразить ракетами и дронами. Удар по военному арсеналу в Торопце – не последний, кампания будет успешно продолжаться. Об этом заявил авиационный эксперт, бывший инженер КБ Антонов Константин Криволап.
В интервью Главреду он рассказал о том, что атаку на Торопец не нужно рассматривать в качестве единоразовой акции. К тому же россияне демонстрируют неспособность защитить свои военные объекты.
"Думаю, не стоит рассматривать это событие как разовую акцию. Чтобы поражать другие объекты, надо сначала до них добраться. Военная база в Торопце была фактически открытым объектом – россияне ее никак не маскировали, и похоже, не особо защищали.
История с защитой этой базы для меня вообще загадка. Хранить боеприпасы сверху в ситуации, когда объект может быть поражен – это дебилизм. Если посмотреть по карте, Торопец находится на северном направлении, по дороге на Оленья. Маршрут уже известный, но россияне так и не сообразили, что может быть поражен еще и Торопец", - отметил эксперт.
Какие объекты в РФ может поразить Украина
По мнению аналитика, существует три группы объектов в России, которые могут оказаться под ударом украинских дронов и ракет.
"Первая – военные аэродромы и воздушные средства нападения. Чтобы прекратить историю с корректируемыми авиабомбами, нужно вынудить противника сократить количество самолетовылетов и помешать доставке КАБов на линию соприкосновения", - сказал эксперт.
Также Силы обороны способны и в дальнейшем бить по российской нефтянке.
"Вторая группа предполагает действия экономического и военного направлений. Здесь речь идет о поражении российской нефтянки, включая нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы и соответствующую логистику. Последний удар по Московскому НПЗ замкнул круг всех нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России, по которым наносились удары. Теперь можно сказать, что все они в различной степени были поражены. Удары по НПЗ осуществлялись и в прошлом году, особенно активными они были с зимы. Сейчас уже где-то месяц мы не бьем по таким заводам, потому что ждем.
Некоторые НПЗ были поражены уже по второму-третьему заходу. Как только россияне что-то и где-то подремонтируют, удары наносятся снова. В результате россияне вынуждены были отказаться с 1 сентября снять запрет на экспорт светлых нефтепродуктов, которых им самим уже не хватает", - говорит Криволап.
Как полагает аналитик, также нужно поражать и вражеский промышленный комплекс. Но пока для этого не хватает средств.
"Третья группа объектов – средства противовоздушной обороны (их можно отнести к категории аэродромной компоненты) и военно-промышленный комплекс. Причем под ВПК следует понимать не только заводы, но и всю логистику и систему хранения того, что производится. И чтобы все это поразить, дронов с боевой частью весом 10-20 кг явно недостаточно", - добавил эксперт.
Оружие Украины для мощных ударов по РФ
Украина и дальше будет наносить удары по российской территории, поскольку у нее появилось оружие, которое позволяет осуществлять мощные действия.
"Все эти военные объекты нам нужно уничтожать. И я не думаю, что Украина остановится, и ожидаю успешного продолжения такой кампании. Уже появились средства, по крайней мере, с точки зрения скорости доставки боевой части, которые позволяют наносить мощные удары. Раньше, когда у нас были дроны, летающие со скоростью 120-150 км, россияне успевали подняться в воздух с аэродромов и улететь. Возможности позволяли нам гонять Ту-95 по всей России, но не надежно их уничтожать. А вот с появлением у нас новых средств поражения россиянам придется существенно пересматривать планы по хранению своего авиационного потенциала", - подчеркнул Константин Криволап.
Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, чем ударили по военной базе РФ в Торопце:
Кто такой Константин Криволап?
Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
Удары по военным базам и складам в России – главные новости по теме:
На днях, 18 сентября, БПЛА ударили по военной базе в Торопце Тверской области на территории России. Аналитики назвали удар "историческим" и предположили, что там хранились различные ракеты, которые в итоге взорвались.
После этого, в ночь на 21 сентября, были атакованы два военных арсенала в РФ – в Краснодарском крае и Тверской области. Там прогремели мощные взрывы. Вероятно, на складах в Тверской области хранились северокорейские ракеты KN23 и боеприпасы к РСЗО Смерч.
Военные арсеналы России атаковала Украина, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Украинские силы обороны нанесли удары по "Тихорецку" в Краснодарском крае и 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления российского Минобороны у населенного пункта Октябрьский Тверской области. Кроме того, был нанесен удар и по радиолокационной станции Подлет.
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