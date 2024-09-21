Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап

Пока Запад боится реализации ядерной доктрины России, Украина уже поразила два из трех компонентов ее ядерной триады, отметил Константин Криволап.

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Военную базу России в Торопце, скорее всего, атаковала Паляница, которая могла пробить бетонную защиту - Криволап / Коллаж: Главред, фото: Facebook К. Криволапа, скриншот соцсети

На днях в городе Торопец Тверской области с воздуха был атакован 107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны агрессора России. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что там хранились ракеты к реактивным системам залпового огня Град, зенитные ракетные комплексы С-300/С-400, Искандеры, а также создавались запасы северокорейских ракет KN-23. Аналитики Defense Express назвали удар "историческим" и предположили, что был поражен самый большой военный склад в европейской части России.

В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал, какие ракеты и снаряды могли храниться на военной базе в Торопце, назвал оружие, которым мог быть атакован вражеский объект, оценил последствия украинских ударов по компонентам российской ядерной триады и объяснил, почему Украина уже не остановится в рамках программы ударов по военным объектам на территории России.

Как вы оцениваете атаку на российский военный склад в Торопце? Насколько это весомый удар по военным возможностям противника, и какими могут быть последствия для фронта?

Удар по российскому военному объекту был настолько мощным, что вызвал даже землетрясение. По одним данным, была одна волна, по другим - две. Предположительно, магнитуда землетрясения составила от 2,8 до 3,5 баллов. Фиксировалось около 7-12 толчков.

Теперь расскажу, что нужно знать о военной базе в Торопце.

В России еще в 2012 году приняли решение о необходимости улучшения качества хранения боеприпасов. Руководство страны посчитало, что качество складов, которые остались на российской территории еще с советских времен, оставляет желать лучшего, и они не подходят для реализации последующих планов. Россияне ждали начала эксплуатации своих "суперновых" ракет, таких, как Искандер, Циркон, Х-101, Х-69, которые где-то нужно было хранить. Поэтому они решили построить 13 складов по всей территории России, 5 из которых в Западном военном округе.

Склад в Торопце начали строить примерно в 2015 году. На его открытие в 2018 году прибыл заместитель министра обороны Булгаков, который сейчас находится в застенках СИЗО. Как положено, Булгаков пафосно ножницами перерезал красные ленточки, открыл склад и заявил мировой общественности о том, что уровень этой военной базы соответствует лучшим мировым стандартам. Дескать, на ней можно хранить целых 240 тысяч тонн боеприпасов разного типа.

На территории военной базы стоят две воинских части. Первая, очевидно, занимается непосредственно обслуживанием боеприпасов, а вторая – охраной. Для военных там созданы потрясающие жилищные условия, чтобы они могли выполнять свою работу, не покидая территорию базы. Им построили казарму на 200 коек, баню, привезли стиральные машины.

Кадры взрывов на военной базе российских войск в Торопце Тверской области / Скриншот YouTube

Существуют разные мнения относительно того, что конкретно хранилось на этой базе. Есть информация, согласно которой там были либо подготовленные, либо только полученные запасы снарядов-"карандашей" для реактивных систем залпового огня Град или 82-е мины, и после удара они взорвались. По другим данным, там появились Кинжалы и Искандеры, взрыв которых произошел в результате того, что не было серьезных защитных сооружений, ведь на строительстве было украдено, в том числе и Булгаковым, очень много денег. И в итоге Россия осталась без всех этих боеприпасов.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, каким оружием могла быть атакована военная база в Торопце:

Чтобы оценить последствия, нужно разобраться, что конкретно взорвалось на военной базе: снаряды калибра 152 мм для реактивных систем залпового огня, северокорейские ракеты KN-23, ракеты для Точки-У или что-то другое. Последствия могут привести к операционному или стратегическому давлению на ситуацию. Если на базе взрывались еще и Кинжалы с Искандерами, потенциал всех российских воздушных ударов по Украине существенно снизится. Потому что самые опасные удары по энергосистеме наносятся как раз таки при помощи Искандеров и Кинжалов, а беспилотники Shahed и ракеты Х-101 работают на их фоне. Если на военной базе в Торопце были взрывы магнитудой лишь 3,5 балла, то существенно это не повлияет на линию фронта. В таком случае последствия будут только локальными и проявятся спустя время в виде определенного, но не критического дефицита снарядов.

Чем был нанесен удар по базе? На разных видео можно отчетливо услышать звуки газотурбинного двигателя небольшой мощности. Скорее всего, это либо Паляница, либо ракета Нептун, у которой тоже газотурбинный двигатель. Однако судя по тому, что Нептун приписан к Военно-морским силам, об участии которых в операции не сообщалось, можно сделать предположение, что били все-таки Паляницей.

Впрочем, невозможно точно сказать, могла ли Паляница пробить бетонные сооружения "склада мирового уровня", ведь это закрытая информация. Я не уверен в том, что Паляница последней версии выглядит именно так, как нам показали, поскольку съемки, по всей видимости, велись осенью-зимой или весной. Очевидно, что спустя полгода внешний вид Паляницы уже немного другой. Характеристики боеприпаса, который установлен в этой ракете-дроне, точно нигде не указаны, однако вес боевой части в любом случае не меньше 60-80 килограмм, а возможно даже и до 100 кг. Украина сделала существенный рывок в развитии боевых частей для различных типов вооружений, и я не исключаю, что Паляница была оборудована бронебойной частью, которая могла пробить защиту из бетона.

Конечно, все это предположения. Что было на самом деле – сейчас сказать трудно. Нужно ждать официальных заявлений. Судя по мощности детонации, думаю, взрывались не только снаряды калибра 152 мм, 82-е мины и снаряды для РСЗО Град калибра 122 мм. Очень похоже на взрывы боевой части весом под 500 кг. А полутонники – это те ракеты, о которых мы говорили выше (ракеты Искандер, Кинжал, северокорейские KN-23, - ред.).

Вряд ли ракета-дрон Паляница выглядит так, как ее показали общественности, считает Криволап / United24

Правильно ли я понимаю, что атака на военную базу в Торопце могла быть комбинированной? С использованием ракет Нептун, ракеты-дрона Паляница и беспилотников.

Вполне возможно, что могло быть и так.

По идее, российская база должна была достаточно серьезно охраняться средствами противовоздушной обороны. Но проблема для россиян состоит в том, что их ПВО не предназначено для поражения вооружений, которыми мы наносим по ним удары. Системы противника не ориентированы на работу против РСЗО Himars, ракет ATACMS и Storm Shadow, беспилотников со скоростью 120-150 км/ч и той же Паляницы, скорость которой составляет около 600-800 км/ч.

Зенитные ракетные комплексы С-300/С-400 в основном предназначены для того, чтобы сбивать бомбардировщики, такие как, например, B-52. Сбивать высоко и далеко в атмосфере, а на малых высотах должен отрабатывать ЗРК Панцирь-С1. Но выяснилось, что Панцирь по своим целям работает неэффективно.

Россияне обладают одним из самых больших в мире ассортиментов средств радиоэлектронной борьбы. На выставках, которые были до полномасштабной войны с Украиной, они показывали около 50 видов образцов РЭБ для продажи на экспорт. На вооружении у них таких средств может быть еще больше. Однако эти установки оказались не совсем эффективными во время охраны объектов.

Если говорить об ударах по России, сейчас для Украины самая большая проблема – это необходимость расходовать около 15-30% беспилотников только для того, чтобы пересечь линию столкновения или действовать вдоль наших границ. Потому что там сосредоточены российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Впрочем, уже становится понятно, что после удара по Топорцу из списка Ермака и Умерова (речь идет о перечне целей, которые Украина хотела бы поразить на территории России оружием США и Британии, - ред.), который они возили на одобрение в США, один военный объект противника уже вычеркнут.

А ведь таких объектов может быть еще очень много…

Есть информация, что в этом списке зафиксировано 250 целей, которые Украине нужно поразить. И там перечислены еще не все российские объекты. Можно предположить, что во время обсуждения списка украинцы и американцы консультировались по вопросам ударов по военным объектам РФ и обсуждали, какое оружие должно быть применено – украинское или американское.

Взрывы на военной базе в Торопце – это определенный сигнал Западу, который направлен на получение Украиной необходимых возможностей для ударов по России?

Запад по-прежнему боится реализации Россией концепции ядерной доктрины, которая обеспечивается ядерной триадой. Однако Украина уже поражала объекты из компонентов этой триады, когда наносила удары по местам базирования стратегических бомбардировщиков и локационным станциям загоризонтного обнаружения.

Стратегические бомбардировщики России в больших объемах уничтожать пока не получается, но мы их гоняем. Боевые самолеты противника вынуждены каждый раз взлетать с Оленьи и лететь в Саратов, где уже их тоже достали на военном аэродроме Энгельс-2. Когда был одновременный удар по трем аэродромам – Оленья, Энгельс-2 и Дягилево – бомбардировщики Ту-95 вынуждены были прятаться и садиться в Воркуте на запасном для себя аэродроме Советский. Впрочем, долго они там не простояли и решили, что нужно возвращаться обратно.

Ракета Нептун могла принять участие в атаке на российскую военную базу, предположил Криволап / СНБО Украины

Были поражены и системы предупреждения и сбития межконтинентальных ракет РФ. В первую очередь, это локационная станция дальнего загоризонтного обнаружения Контейнер и станция Воронеж. Причем станций Воронеж всего 10 единиц по всей российской границе. Задача таких систем – заглядывать за горизонт и мониторить возможные пуски межконтинентальных баллистических ракет по России. Повреждения получили 3 из 10 таких станций. Это серьезные повреждения, вследствие которых они не могут выполнять свои задачи.

Из всей ядерной триады не тронутым остался только Северный флот с атомными подлодками, крейсерами и ракетоносцами. Однако россияне уже жаловались, что дроны, которые летали в Оленегорск, стали летать еще дальше и заглядывать под Мурманск и Североморск, где расположена основная база флота. А вот в Северодвинск, где находится производство подводных лодок и другие военные объекты, дроны пока не летали.

Кроме того, в ядерной доктрине России говорится о том, что если какая-то страна зайдет на ее территорию, то все – мол, секир-башка, считайте, что противника уже нет. Ядерные средства должны уничтожить такое государство. Но заход ВСУ в Курскую область к эскалации войны не привел.

В целом, я думаю, что Россия сегодня воюет на пределе своих ресурсных возможностей. Она применяет все, что есть, чтобы продавить украинские войска тупой силой. Россияне никакого креатива не демонстрируют.

Мы видим, что удар по Торопцу был эффектным и результативным. Как вы думаете, сможет ли Украина повторить удары такого масштаба? Или это была лишь единоразовая акция?

Думаю, не стоит рассматривать это событие как разовую акцию. Чтобы поражать другие объекты, надо сначала до них добраться. Военная база в Торопце была фактически открытым объектом – россияне ее никак не маскировали, и похоже, не особо защищали.

История с защитой этой базы для меня вообще загадка. Хранить боеприпасы сверху в ситуации, когда объект может быть поражен – это дебилизм. Если посмотреть по карте, Торопец находится на северном направлении, по дороге на Оленья. Маршрут уже известный, но россияне так и не сообразили, что может быть поражен еще и Торопец.

В этом контексте я бы выделил три группы объектов на территории России, которые Украине нужно поражать дронами и ракетами.

Первая – военные аэродромы и воздушные средства нападения. Чтобы прекратить историю с корректируемыми авиабомбами, нужно вынудить противника сократить количество самолетовылетов и помешать доставке КАБов на линию соприкосновения.

Вторая группа предполагает действия экономического и военного направлений. Здесь речь идет о поражении российской нефтянки, включая нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы и соответствующую логистику. Последний удар по Московскому НПЗ замкнул круг всех нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России, по которым наносились удары. Теперь можно сказать, что они все были поражены. Удары по НПЗ осуществлялись и в прошлом году, особенно активными они были с зимы. Сейчас уже где-то месяц мы не бьем по таким заводам, потому что ждем.

Украина получила возможности наносить мощные удары и будет продолжать бить по России - Криволап / Скриншот YouTube

Некоторые НПЗ были поражены уже по второму-третьему заходу. Как только россияне что-то и где-то подремонтируют, удары наносятся снова. В результате россияне вынуждены были отказаться с 1 сентября снять запрет на экспорт светлых нефтепродуктов, которых им самим уже не хватает.

Третья группа объектов – средства противовоздушной обороны (их можно отнести к категории аэродромной компоненты) и военно-промышленный комплекс. Причем под ВПК следует понимать не только заводы, но и всю логистику и систему хранения того, что производится. И чтобы все это поразить, дронов с боевой частью весом 10-20 кг явно недостаточно.

Все эти военные объекты нам нужно уничтожать. И я не думаю, что Украина остановится, и ожидаю успешного продолжения такой кампании. Уже появились средства, по крайней мере, с точки зрения скорости доставки боевой части, которые позволяют наносить мощные удары. Раньше, когда у нас были дроны, летающие со скоростью 120-150 км, россияне успевали подняться в воздух с аэродромов и улететь. Возможности позволяли нам гонять Ту-95 по всей России, но не надежно их уничтожать. А вот с появлением у нас новых средств поражения россиянам придется существенно пересматривать планы по хранению своего авиационного потенциала.

Атака на военную базу в Торопце стала своеобразным каламбуром. Пока шли дискуссии о том, что Россия может провести ядерные испытания, если Украине позволят западным оружием бить вглубь российской территории, россияне пропустили удар по своему крупному объекту. Каким может быть ответ России?

Кстати, на эту тему я слышал другой украинский мем, который повторять полностью не буду. Звучал он так: "В Торопець прийшов…".

На мой взгляд, россияне воюют с Украиной все-таки на пределе своих возможностей. Все, что можно выложить на стол, они выкладывают. Всю живую силу они применяют на Покровском направлении и восточном фронте. Когда возникла проблема с Курщиной, россияне содрали по сусекам мобилизованных, которые не были готовы к серьезным боевым действиям. Часть группировки готовилась к вторжению в Сумскую область, однако ее численности оказалось недостаточно даже для того, чтобы сдержать наше наступление. В общем, если бы мы не зашли в Курскую область, россияне вторглись бы на Сумщину. А ведь воевать на своей территории и на российской – это две большие разницы.

В настоящий момент, исходя из тех ресурсов, которые есть у россиян, они вряд ли способны пойти на какой-то сумасшедший шаг. Даже если Иран даст им не только Fath 360, но и другие ракеты, такие как Fateh-110 или Zolfaghar, это будет лишь усиление для нанесения ударов баллистическими ракетами. Но как показала практика, склады с иранскими ракетами (в/ч 6991) уже уничтожались. Перед этим были поражены и склады в Воронежской области, где, судя по всему, находились северокорейские ракеты KN-23.

Кратко о баллистических ракетах Ирана / Инфографика: Главред

Таким образом, я не вижу у России каких-либо существенных возможностей для усиления своих позиций.

Вот на днях противник снарядил три борта Ту-95 шестью ракетами и держал их практически десять дней. Обычно как происходит фарширование Ту-95: два самолета из Оленьи прилетают в Энгельс, где их снаряжают ракетами. Они поднимаются и летят обратно на Оленью, и оттуда уже следующая двойка летит на заправку. Также прилетал Ил-76, который регулярно поставляет для Ту-95 ракеты Х-101. Было порядка 12-14 рейсов. Каждый из этих Ил-76 привозит где-то 7-8 ракет, а это значит, что они сейчас начнут цеплять на боевые самолеты примерно 8 ракет. И, наверное, ситуация была бы совершенно иной, если бы у них было бы больше объемов производства и возможностей прицепить больше ракет.

Также у россиян существенно снизились возможности относительно применения ракет Кинжал. У них всего было 10-12 МиГ-31К, которые могли бы носить такие ракеты. Только в прошлом году в Мачулищах один самолет мы зацепили, у другого сгорел двигатель, были инциденты и с остальными. А после удара по Саваслейке у нас почти прекратились тревоги, связанные со взлетом МиГ-31К. Фиксировались угрозы баллистического удара – ракеты Искандер, но таких угроз от МиГ-31К, когда вся экономика останавливалась, мы больше не видим. Когда были крайние удары по Украине с участием МиГ-31К и ракет Кинжал, более трех самолетов не взлетало, и больше трех ударов Кинжалами не было. Два раза применялось по три Кинжала, но не более.

Сейчас появляются отдельные сообщения о том, что россияне якобы переключили свои ресурсы на увеличение количества выпуска баллистических ракет. Речь идет об Искандерах-М, которыми они собираются наносить большое количество ударов. И к этому надо готовиться, потому что защититься от таких ракет, как Искандер и Кинжал, мы можем только в тех локациях, где у нас есть подходящие для этого системы ПВО. А это либо ЗРК Patriot, либо SAMP/T. Наши западные партнеры уже полгода обещают нам передать дополнительные единицы таких установок, но пока таких поставок нет. В последнее время средства ПВО нам передавали только немцы.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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