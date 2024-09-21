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В воздух едва не взлетели два региона РФ: детали об атаке на склады агрессоров

Даяна Швец
21 сентября 2024, 13:01
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В Краснодарском крае и Тверской области ВСУ метко атаковали склады с оружием оккупантов.
Взрыв в РФ
Взрыв в РФ / Коллаж: Главред, фото: скрин

Эта ночь для России однозначно войдет в историю, как "взрывная". Под удар попали сразу два региона со складами - Тверская область и Краснодарский край.

Как утверждает Министерство обороны РФ, якобы противовоздушная оборона за ночь "перехватила" и "уничтожила" 101 дрон над российскими регионами.

"53 беспилотника перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 - над территорией Краснодарского края, 5 - над территорией Калужской области, по 3 беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному над территориями Смоленской, Курской 1 моря", - заявили россияне.

видео дня

По сети распространяются видео с масштабной детонацией.

Вибухи в областях РФ
Взрывы в областях РФ / фото: тг-канал Главред

Взрывы в Краснодарском крае

Утром по сети распространялись кадры взрывов и пожара в Тихорецком районе Краснодарского края РФ. Как утверждает губернатор региона Вениамин Кондратьев, якобы Тихорецкий район был атакован, два беспилотника были "ликвидированы". Однако, что было объектом атаки, и где именно все произошло, РФ не признается.

Рассказывается, что якобы возгорание произошло из-за падения обломков. Как результат - пламя перекинулось на взрывоопасные предметы, поэтому началась детонация. Происходит эвакуация жителей поселка, где вспыхнул пожар.

По версии очевидцев, ВСУ атаковали склад с боеприпасами в поселке Каменный. РосСМИ объясняют, что там находится две воинские части - в/ч 01704 и в/ч 57229-41 - атакована часть 57229-41, которую неофициально называют "белые сараи".

Как сообщает издание Defense Express, сегодня ночью была атакована 719 база артиллерийских боеприпасов под Тихорецком. Именно туда россияне свозили боеприпасы, предоставленные Северной Кореей, а также хранили артиллерийские системы.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтверждает, что демилитаризован склад в Тихорецком районе РФ. На нем также хранили северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчу".

Также OSINT-аналитики поделились спутниковыми снимками склада с боеприпасами в Краснодарском крае. Как видно на изображениях, боеприпасы хранились под открытым небом. Их, вероятно, готовили к отправке, поскольку рядом также были замечены грузовики.

БПЛА Гербера, инфографика
БПЛА Гербера, инфографика / Инфографика: Главред

Тверская область

Буквально за час до взрывов в Краснодарском крае в сети начали распространяться сообщения о взрывах также и в Тверской области. Что интересно, звуки взрывов слышали в Торопце. Это легендарное место, где недавно был также атакован склад с ракетами и боеприпасами. В соседних населенных пунктах также были ощутимы реалии войны.

По данным российских СМИ, этой ночью под удар попал 23-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ). Он находится в поселке Октябрьское Тверской области, всего в 16 км к югу от ранее уничтоженного 107 арсенала в Торопце.

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар в Тверской области после атаки.

Взрывы в России - последние новости

Как отмечал Главред, в Краснодарском крае РФ с самого утра масштабно пылает и детонирует склад боеприпасов. Также губернатор РФ сообщил, что жителей поселка, в котором горит склад с боеприпасами, эвакуируют в ближайшие населенные пункты.

18 сентября в Тверской области РФ после атаки дронов мощно также горел склад боеприпасов. Местные власти атаку на воинскую часть не признали, заявив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого БПЛА.

Впоследствии в Forbes назвали худший сценарий для РФ после атаки на Тропец. По данным издания, удар по российскому арсеналу потенциально спас десятки украинских жизней, предотвратив будущие атаки РФ.

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