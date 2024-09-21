"Передали привет" Путину: США испытали ядерную ракету, способную долететь до РФ

Соединенные Штаты проводят подобные испытания каждые 6 месяцев, чтобы понимать, насколько их ракеты готовы к оперативным действиям.

https://glavred.info/world/peredali-privet-putinu-ssha-ispytali-yadernuyu-raketu-sposobnuyu-doletet-do-rf-10598987.html Ссылка скопирована

Испытание ядерной ракеты Minuteman III - сигнал противника, - США / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В США успешно реализовали электронный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Проверку ракеты американцы назвали сигналом как своим союзникам, так и противникам.

Как сообщили на авиабазе ВВС США Оффат, тестовый пуск был проведен 17 сентября без фактического запуска ракеты. Маневр назвали "сигналом для союзников и противников". Подобные испытания проходят каждые полгода с целью проверки готовности ракетного комплекса к оперативному использованию.

Что такое Minuteman III

Minuteman III – это твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которая находится на вооружении американской армии с 1970 года. Дальность полета – около 9,5 тысяч километров. Предыдущий тестовый запуск ракеты был проведен в июне, еще одно испытание было в сентябре 2023 года.

видео дня

Примечательно, что по данным Стокгольмского института исследования проблем мира у США на данный момент 5044 ядерных боеголовок, из которых 1770 в состоянии боевой готовности. У России 5580 и 1710 единиц соответственно.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерные угрозы России – главные новости по теме:

Путин может провести ядерные испытания в том случае, если США и Британия разрешат Украине бить своим оружием вглубь российской территории, предположили журналисты Reuters. Россия может испытать тактическое ядерное оружие.

Испытания ядерного оружия могут стать сюрпризом для Кремля, считает главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express Олег Катков. Он не исключил сценария, при котором российская ядерка окажется несостоятельной.

США еще в 2022 году предупредили Россию о том, что если она применит ядерное оружие против Украины, американцы нанесут удар по российским войскам, сказал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Речь шла о Черноморском флоте и оккупантах на территории украинского государства.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред