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Армию РФ сотрут в порошок: экс-шеф ЦРУ об ответке при ядерном ударе по Украине

Алексей Тесля
21 сентября 2024, 01:32
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Вашингтон не стал угрожать Москве напрямую, поэтому передал предупреждение через Дэвида Петреуса.
Армию РФ сотрут в порошок: экс-шеф ЦРУ об ответке при ядерном ударе по Украине
/ Колаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

В 2022 году США предупредили Россию о том, что в случае использования ядерного оружия против Украины, Вашингтон нанесет мощный удар по ее военным силам, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.

Как пишет издание Onet, в 2022 году Петреус заявлял американским СМИ о готовности США уничтожить весь Черноморский флот России, а также все российские наземные и воздушные силы, находящиеся на украинской территории.

Как уточняется в публикации, Вашингтон не стал угрожать Москве напрямую, поэтому передал свое предупреждение через Петреуса. В коммюнике, которое он передал российской стороне, содержалось детальное описание удара по российским целям с использованием сотен крылатых ракет, которые были бы запущены с американских самолетов и подводных лодок.

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По словам экс-главы ЦРУ, Россию удалось отговорить от использования ядерного оружия благодаря жесткой, но в то же время осторожной позиции США, подкрепленной поддержкой других стран.

При этом глава ЦРУ Уильям Бернс недавно заявил о том, что в 2022 году, в момент осеннего контрнаступления ВСУ, существовал реальный риск нанесения страной-агрессором Россией удара тактическим ядерным оружием по Украине.

Ядерный шантаж Кремля

29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".

Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.

В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Ядерный шантаж Кремля - последние новости по теме

Ранее в ОП прокомментировали риск использования РФ ядерного оружия. Такими заявлениями партнеры пытаются оправдать медленное принятие решений, необходимых для быстрого и справедливого финала войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин может применить ядерное оружие. Один из возможных вариантов – удары агрессора России по британским военным объектам вблизи своей территории, считаю журналисты информагентства Reuters.

Как сообщалось ранее, Николай Маломуж раскрыл, почему РФ снова угрожает ядерным ударом. Он сообщил, что Путин испуган из-за того, что ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

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