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РФ сохранит захваченные территории: СМИ выяснили детали "мирного плана" Шольца

Анна Ярославская
9 сентября 2024, 12:33
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Олаф Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира" и избежать возможной отставки.
Олаф Шольц, Владимир Путин, Владимир Зеленский
У Олафа Шольца есть свой "мирный план" - в чем его суть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план, согласно которому страна-агрессор РФ может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями. Как пишет итальянская газета La Repubblica, Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира" и избежать возможной отставки.

"Олаф Шольц работает над планом мира, чтобы посадить Россию за стол переговоров. Предполагается, что Киев примет территориальные уступки", - отмечают журналисты.

"Потрясённый разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый всё более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение на выборах 22 сентября в Бранденбурге может вынудить его уйти в отставку, канцлер решил сделать ставку на украинский вопрос, чтобы выйти из затруднительного положения", - говорится в статье.

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Отметим, вчера во время общения с журналистами Шольц заявил, что пришло врем для мирных переговоров с РФ. По его мнению, следует обсудить варианты выхода из военной ситуации, передает издание ZDF.

"Я думаю, что это сейчас тот момент, когда мы обсудим, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации в мир. Бесспорной будет еще одна мирная конференция", – подчеркнул Шольц.

Он заявил, что уже обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым "имеет хорошие отношения". По его словам, украинский лидер согласился, что Россия должна присутствовать на мирной конференции.

В то же время, Шольц признался, что проукраинская позиция действующего правительства его страны иногда имеет негативные последствия. В частности, с этим он связывает провальные результаты для правящей партии во время местных выборов в Саксонии и Тюрингии, состоявшихся в начале сентября.

"Мы приняли очень далеко идущие решения - и мы будем это делать... Некоторые граждане не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину", — добавил канцлер Германии.

Переговоры Украины с Россией - последние новости

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова вернуться к переговорам с Украиной. Как обычно, не обошлось без условий - хозяин Кремля хочет всети переговоры на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле в 2022 году. Такое заявление Путин озвучил на Восточном экономическом форуме.

Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

В конце августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность".

Россия не готова к диалогу с Украиной на фоне операции ВСУ в Курской области, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Москва по-прежнему придерживается ультиматума главы Кремля, а возможность переговоров зависит, в том числе, и от обстановки на поле боя.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

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