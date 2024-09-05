УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной

Анна Ярославская
5 сентября 2024, 11:43
378
Заявление диктатора РФ может свидетельствовать об изменении его позиции по мирным переговорам.
Владимир Путин, Владимир Зеленский
Владимир Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот видео

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова вернуться к переговорам с Украиной. Как обычно, не обошлось без условий - хозяин Кремля хочет всети переговоры на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле в 2022 году. Такое заявление Путин озвучил на Восточном экономическом форуме.

"Готовы ли мы с ними [Украиной] вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", — заявил Путин.

Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года.

видео дня

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Как пишет российское издание "Агенство", заявление Путина может свидетельствовать об изменении его позиции по мирным переговорам.

"В начале лета президент называл предварительным условием для начала переговоров отступления ВСУ за границы аннексированных областей Украины. После вторжения в Курскую область он говорил о невозможности таких переговоров. А во время урока "Разговоры о важном", который Путин провел в Кызыле, он допустил возможность мирных переговоров с Украиной в случае отступление ВСУ с территории Курской области", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Главные заявления Путина на Восточном экономическом форуме:

Скриншот

Переговоры Украины с Россией - последние новости

В конце августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность".

Россия не готова к диалогу с Украиной на фоне операции ВСУ в Курской области, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Москва по-прежнему придерживается ультиматума главы Кремля, а возможность переговоров зависит, в том числе, и от обстановки на поле боя.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

Путин получил ультиматум, но ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии, написали журналисты The Times. Как полагают они, если Путин не пойдет на справедливый мир, бойцы Сил обороны будут вынуждены закрепиться на Курщине и двигаться дальше.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Путин новости война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли: в разведке назвали причины

Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли: в разведке назвали причины

12:37 Украина
Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной

Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной

11:43 Мир
Почти 80 целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить силам ПВО

Почти 80 целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить силам ПВО

11:01 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди 10757

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября 7653

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

Зачем при жарке лук посыпают сахарной пудрой - хитрость, которую используют единицы 6386

Зачем при жарке лук посыпают сахарной пудрой - хитрость, которую используют единицы

Слишком много тел : военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве 6307

"Слишком много тел": военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве

Последние новости

12:38

Кошмар в пятницу 13-го: Астероид "Бог Хаоса" может ударить по Земле

12:37

Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли: в разведке назвали причины

12:27

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Обезьянам - одиночество и раздражение, Кроликам - обиды

12:09

Налет в унитазе исчезнет за ночь: как приготовить средство

12:08

Оккупанты положили глаз на Днепропетровскую область: ВСУ ждет решающая битва

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:56

"Результаты классные": ВСУ мощно ударили по полигону вблизи Бердянска - есть "200-е"

11:51

Лавировать не получается: Путин признался в плачевной ситуации на Курщине

11:43

Путин сделал заявление о готовности к переговорам с УкраинойВидео

11:34

"Неожиданно": Ольга Харлан выходит замуж

Реклама
11:32

"Плотно запаковывают Крым": РФ в панике строит загадочную конструкцию на мосту

11:28

Как выглядит дочь Меладзе и Джанабаевой: подросла

11:24

Комната станет сиять: как собственноручно сделать стильную подсветку на стене

11:01

Почти 80 целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить силам ПВО

10:49

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы

10:43

Красиво развела: путинистка Шукшина отобрала у матери наследство

10:40

Приедет за оружием: Зеленский планирует неожиданно появиться на заседание "Рамштайн"

10:38

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска

10:18

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали

10:05

Уничтожить потенциал РФ можно за четыре месяца: как США могут изменить ход войны

09:49

Света станет больше: Харченко рассказал, когда отменят графики отключений по УкраинеВидео

Реклама
09:28

"Что это летит": Максим Галкин ошарашил поклонников новостями

09:26

Россия атаковала Киев дронами: ПВО отработали все цели, но в столице "коллапс"

09:00

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым

08:56

Можно ли есть сало со шкуркой - развеиваем все мифы

08:42

"Была чрезвычайная служба": Анастасия Приходько пошла под венец во второй раз

08:38

МВФ требует от Украины ослабить гривню и повысить налоги – Bloomberg

08:34

ВСУ восстановили утраченные позиции в Донецкой области: где враг нанес ответный удар

08:10

В осень мы входим гораздо лучше, чем могли бымнение

07:19

Свет будет 12 часов в сутки: назван лучший и худший сценарий отключения света зимой

06:48

В Киеве прогремели взрывы: в столице сбивают вражеские "Шахеды"

06:10

Иранские баллистические ракеты Dezful: что надо знатьмнение

05:52

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весов будут раздражать, Близнецам - счастливая ночь

05:07

Путин потерял шанс: прорыв ВСУ в Курской области вскрыл большую проблему РФ

03:45

Жданов назвал главную опасность для ВСУ в Курской области

03:00

Страшный пожар в Чернобыльской зоне: эколог о состоянии радиационного фона

02:04

Картофель будет свежим на 3 месяца дольше: что нужно сделать сразу после покупки

01:35

"Это кардинально изменит войну": Жданов назвал способ перехватить инициативу на фронте

01:27

Украинский артист рассказал, как российская ракета во Львове взорвалась рядом с ним

01:04

Как зовут детей Путина и как они живут: в РФ случился грандиозный слив о жизни диктатора

00:51

Будет сиять, как новый: 3 дешевых средства для легкой очистки термосаВидео

Реклама
04 сентября, среда
23:32

Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе

23:12

"Это главная проблема": Туск рассказал, почему Польша не сбивает ракеты РФ

22:49

Цены без остановки растут: в Украине не утихает ажиотаж вокруг популярного овоща

22:22

Новый мировой порядок: Жданов озвучил неожиданный результат боев на Курщине

22:18

Норма или опасность: почему на самом деле ребенок ходит на носочкахВидео

22:15

РФ может повлиять на выборы в США: в CNN заявили о тайной российской кампании

22:05

Симоньян наказали за вмешательство в выборы: США ввели санкции против пропагандистов РФ

21:23

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно

21:03

Вывезут десятки тысяч людей: на Сумщине расширили зону эвакуации

21:02

Россия могла убить премьера Ирландии: новые детали атаки РФ на Львов

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять