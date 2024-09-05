Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной

Заявление диктатора РФ может свидетельствовать об изменении его позиции по мирным переговорам.

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Владимир Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот видео

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова вернуться к переговорам с Украиной. Как обычно, не обошлось без условий - хозяин Кремля хочет всети переговоры на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле в 2022 году. Такое заявление Путин озвучил на Восточном экономическом форуме.

"Готовы ли мы с ними [Украиной] вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", — заявил Путин.

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. видео дня 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Как пишет российское издание "Агенство", заявление Путина может свидетельствовать об изменении его позиции по мирным переговорам.

"В начале лета президент называл предварительным условием для начала переговоров отступления ВСУ за границы аннексированных областей Украины. После вторжения в Курскую область он говорил о невозможности таких переговоров. А во время урока "Разговоры о важном", который Путин провел в Кызыле, он допустил возможность мирных переговоров с Украиной в случае отступление ВСУ с территории Курской области", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Главные заявления Путина на Восточном экономическом форуме:

Переговоры Украины с Россией - последние новости

В конце августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность".

Россия не готова к диалогу с Украиной на фоне операции ВСУ в Курской области, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Москва по-прежнему придерживается ультиматума главы Кремля, а возможность переговоров зависит, в том числе, и от обстановки на поле боя.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

Путин получил ультиматум, но ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии, написали журналисты The Times. Как полагают они, если Путин не пойдет на справедливый мир, бойцы Сил обороны будут вынуждены закрепиться на Курщине и двигаться дальше.

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