Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

У Сил обороны Украины в Курской области есть ряд преимуществ, и они могут отказаться уходить с территории агрессора России, считают журналисты.

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ВСУ вынуждены будут остаться в Курской области и продвигаться дальше, если Путин не пойдет на уступки - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН, Вячеслав Ратинский

Украина продолжит военную операцию в Курской области и будет дальше продвигаться в регионе, если Владимир Путин не пойдет на уступки и реальные переговоры с Киевом. У ВСУ есть явные преимущества на Курщине, поэтому войска будут оттуда выводиться лишь тогда, когда украинцы посчитают такой шаг нужным.

В материале The Times говорится о том, что сейчас Украина в Курской области сталкивается с тактической головоломкой: как долго оставаться в регионе, когда нужно отойти, и как обеспечить безопасных выход с сохранением стратегического преимущества на длительный срок.

Украина хочет усадить Путина за стол переговоров

Как пишут журналисты, Украина не хотела бы постоянно занимать российскую территорию и надеется, что операция хорошо обученных на Западе бойцов заставит Кремль переключить внимание с Донбасса и склонить Путина к переговорам.

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ВСУ останутся в Курской области, если Путин не уступит

В статье акцентируется внимание на том, что если Путин не пойдет на уступки и переговоры с Украиной, у Сил обороны не будет другого варианта, кроме как остаться на Курщине и продвигаться дальше.

"Но если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, тогда у Киева не останется иного выбора, кроме как остаться в Курской области и продвигаться дальше, чтобы усилить давление на Москву. Предвидя такой сценарий, Украина создала в занятых районах военную комендатуру как демонстрацию новой линии фронта, противостоящей Москве", - указано в материале.

Какие преимущества у ВСУ на Курщине

Как отмечают в The Times, украинская армия на Курщине обладает четырьмя явными преимуществами.

"Они планируют выводить войска только тогда, когда руководство в Киеве решит, что наступило наиболее благоприятное время, политически и стратегически; они имеют огневую мощь, включая противовоздушную оборону, чтобы защитить себя; густые леса, дающие укрытие; и сотни пленных российских срочников", - подчеркивается в сообщении.

Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Переговоры Украины и России на условиях Киева – главные новости:

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что боевые действия в Курской области не закончатся до тех пор, пока россияне не принудят Кремль к справедливому миру в Украине. Отвернуться от войны российские граждане уже не смогут.

Россия придерживается ультиматумов Путина по "переговорам", но на фоне Курской операции ВСУ не готова к диалогу с Киевом, считает помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Возможные переговоры зависят, в том числе, и от ситуации на поле боя.

Переговоров Москвы с Киевом не будет после того, как ВСУ начали операцию в Курской области, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Фактически он повторил слова Путина, который ранее сказал то же самое.

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