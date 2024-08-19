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Операция ВСУ в Курской области: у Путина сделали заявление по переговорам

Андрей Ганчук
19 августа 2024, 16:03
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Возможность запуска диалога между Россией и Украиной будет зависеть от ситуации на поле боя, сказал помощник кремлевского руководителя Юрий Ушаков.
Путин, Украина, Россия
В Кремле на фоне событий на Курщине не отказались от своих ультиматумов в адрес Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Агрессор Россия не аннулировали ультиматумы Владимира Путина в отношении Украины по "переговорам", однако сейчас не готова говорить с Киевом, дескать, из-за ситуации в Курской области. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В комментарии Teelgram-каналу Shot он сказал о том, что россияне, мол, пока не готовы говорить с Украиной.

"На данном этапе с учетом этой "авантюры" (операции ВСУ в Курской области РФ) разговаривать мы не будем. ... На данный момент, конечно, совсем было бы неуместно вступать в какой-либо переговорный процесс", - утверждает Ушаков.

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Кроме того, чиновник не знает, когда возможны переговоры с Украиной.

"Я не знаю. Все зависит от ситуации, в том числе на поле (боя, - ред.)", - подчеркнул Юрий Ушаков.

Ультиматум Путина Украине – что об этом известно:

Глава Кремля Владимир Путин 14 июня выдвинул Украине ультиматум в виде так называемых условий мира. В частности, накануне Саммита мира в Швейцарии он "призвал" Киев вывести войска со своих же Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем также из Херсона и Запорожья, которые оккупанты не контролируют.

Также Украина якобы должна отказаться от НАТО.

Если Киев на это, мол, пойдет, Москва будто бы будет готова к переговорам по прекращению огня.

Ультиматум Путина – серьезная ошибка, сказал Владимир Зеленский. Россия тем самым показала, что настроена на оккупацию территорий Украины, а не на мир.

"Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего, если выйдет с наших территорий", - напомнил Зеленский.

Кто такой Юрий Ушаков?

Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика.

В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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