Зеленский об ультиматуме Путина: 'умножил на ноль' желание закончить войну

Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если выйдет из наших территорий, сказал Зеленский.

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В Швейцарии проходит второй день Саммита мира / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, оценивая требование Путина вывести Украине войска с территорий, которые никогда не были под оккупацией, сказал, что эти слова были для позиции Офиса президента на Саммите мира "полезными".

В разговоре с журналистами Зеленский отметил, что Россия не готова к справедливому миру. Далее украинский глава вспомнил недавнее "мирное предложение" РФ.

"Очень серьезная ошибка - человек (Путин, - Главред) предлагает нам выйти из других наших украинских территорий. Человек, который хочет закончить войну, будет говорить о чем угодно, даже о замороженном конфликте, который не устраивает нас. А здесь человек провоцирует весь мир, и, честно говоря, пугает, говоря, что хочет и дальше захватывать территории. Эта ошибка для нас полезна", - ответил Зеленский.

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По его словам, почти все участники Саммита мира после этого убедились, что Москва не отказалась от захватнических целей.

"Почти все страны здесь за кулисами (Саммита мира, Главред) говорили, что этим одним месседжем Путин передал для мира, что все, что он до этого говорил о реальном желании закончить войну, умножено на ноль. Даже те, которые имеют или имели другой взгляд (на окончание войны, - Главред)", - высказался глава государства.

На вопрос, что будет дальше с Саммитом, Зеленский ответил, что Офис президента планирует ряд рабочих встреч на разных уровнях, в частности в страны Африки и Латинской Америки, для выработки общего мирного плана.

Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего, если выйдет с наших территорий, отдельно подчеркнул Зеленский.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Россия не желает идти на уступки - главное

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, в котором Россия не участвует, обиженный Путин выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

В ОП ответили, что заявления Путина накануне Саммита мира не повлияют на его повестку дня. Двусторонних переговоров с Россией на Глобальном саммите мира также не будет. Главной целью саммита является лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

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