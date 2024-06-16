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Мирный саммит в Швейцарии: Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина"

Юрий Берендий
16 июня 2024, 09:58
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Шольц отметил, что предложения Путина об отказе Украины от 4 областей направлены на отвлечение внимания от Глобального саммита мира в Швейцарии.
Мирный саммит в Швейцарии: Шольц ответил, обсуждали ли 'мирный план Путина'
Шольц назвал единственную цель так называемой "мирной инициативы Путина" / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Страны-участницы Глобального саммита мира в Швейцарии не обсуждали так называемый "мирный план Путина". Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает The Guardian.

По словам канцлера, страны G7 понимают, что предложения российского диктатора Владимира Путина "не являются серьезными".

Шольц отметил, что предложения российского президента, которые включают отказ Украины от четырех областей, прекращение боевых действий и отказ от стремления к членству в НАТО, были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

видео дня

"Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Кения, отметили отсутствие России как препятствие. Кремль заявил в субботу, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Путина относительно новой архитектуры безопасности и мирных переговоров с Украиной", - отмечают журналисты.

инфографика, Саммит мира
Что известно о Глобальном саммите мира / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Глобальный саммит мира - каковы результаты саммита в Швейцарии

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным агентства Reuters, в финальной декларации Глобального саммита мира, проходящего в Швейцарии, будет подчеркнута ответственность России как страны-агрессора за развязывание полномасштабной войны против Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что следующий Саммит мира должен состояться с участием России, где будет принято решение о завершении войны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что заявления диктатора Владимира Путина накануне Саммита мира не повлияют на его повестку дня.

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