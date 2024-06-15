Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Путиным

Главный вопрос состоит в том, как можно достичь честного и справедливого мира, уверен канцлер ФРГ.

https://glavred.info/world/sholc-zagovoril-ob-okonchanii-voyny-i-nazval-uslovie-peregovorov-s-putinym-10573304.html Ссылка скопирована

Олаф Шольц не исключил переговоры с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Следующий Саммит мира должен пройти при участии России, где будет принято решение об окончании полномасштабной войны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как подчеркнул он в интервью ZDF, в Швейцарии нужно создать основу для обсуждения мира вне тем, которые будут обсуждаться на саммите.

Шольц сообщил, что главными темами в Швейцарии будут вопросы возвращения похищенных детей, защита атомных электростанций и предотвращение использования ядерного оружия.

видео дня

"Но главный вопрос, конечно, состоит в том, как можно достичь честного и справедливого мира. В конечном счете должна состояться конференция и мирные переговоры, которые также будут работать в пользу Украины", – отметил канцлер Германии.

Переговоры с Путиным

Вместе с тем Шольц не исключил возобновление контакта с диктатором Владимиром Путиным. Как уточнил он в эфире немецкого канала ARD, для полноценных разговоров необходим предмет обсуждения.

"Такой разговор имел бы смысл, если бы было о чем говорить конкретно, по этой причине я не делал этого уже продолжительное время. Однако не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто это исключено", - добавил Шольц.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред