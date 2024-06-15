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Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Путиным

Алексей Тесля
15 июня 2024, 16:49
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Главный вопрос состоит в том, как можно достичь честного и справедливого мира, уверен канцлер ФРГ.
Олаф Шольц
Олаф Шольц не исключил переговоры с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Следующий Саммит мира должен пройти при участии России, где будет принято решение об окончании полномасштабной войны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как подчеркнул он в интервью ZDF, в Швейцарии нужно создать основу для обсуждения мира вне тем, которые будут обсуждаться на саммите.

Шольц сообщил, что главными темами в Швейцарии будут вопросы возвращения похищенных детей, защита атомных электростанций и предотвращение использования ядерного оружия.

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"Но главный вопрос, конечно, состоит в том, как можно достичь честного и справедливого мира. В конечном счете должна состояться конференция и мирные переговоры, которые также будут работать в пользу Украины", – отметил канцлер Германии.

Переговоры с Путиным

Вместе с тем Шольц не исключил возобновление контакта с диктатором Владимиром Путиным. Как уточнил он в эфире немецкого канала ARD, для полноценных разговоров необходим предмет обсуждения.

"Такой разговор имел бы смысл, если бы было о чем говорить конкретно, по этой причине я не делал этого уже продолжительное время. Однако не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто это исключено", - добавил Шольц.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

инфографика, Саммит мира
/ Главред

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