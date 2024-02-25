"У меня нет телеграфа 1917 года": Зеленский высмеял клянчащего переговоры Путина

Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным на встрече в 2019 году.

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Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

"Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин – ред.) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе", - подчеркнул он во время пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля.

Глава государства отметил, что Путин планирует оставаться во главе России до 2030 года. "Мы бы хотели закончить с ним раньше", - говорит Зеленский.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, ответил ли бы он теперь на гипотетический звонок Путина, президент иронично сказал, что "у него (Путина, - ред.) нет мобилки, а телеграфом 1917 года я уже не пользуюсь".

В то же время он добавил, что Путин ему вряд ли позвонит, поскольку "не хочет заканчивать войну".

Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным в 2019 году

Президент также напомнил о том, что в 2019 году на полях "нормандского саммита" обсудил с Путиным всего три темы.

"Я ему говорил о том, что Минские соглашения не сработают, так как сама тематика отвода войск по линии разграничения не работает. Я ему объяснял конкретными цифрами. У меня был опыт, я тогда ездил на контактную линию. Говорил: посмотри на цифры… Мы будем 20 лет так отводить войска, а значит будем 20 лет находиться в состоянии замороженного конфликта", - отметил он.

Глава государства также сказал, что разговор также касался ситуации вокруг обмена пленных и выигрыша Украины у РФ в суде по газовому иску.

Минские соглашения Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.



В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.

Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.



В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.

Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.



РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о том, когда будут переговоры с Россией и на каких условиях. Украина будет говорить с Россией с сильной позиции, заявил президент.

Напомним, ранее у Путина выдали новое циничное заявление о переговорах с Украиной. В Кремле традиционно обвинили Украину в том, что она якобы отвергает "предложения" России о переговорах.

Как сообщалось ранее, Путин недавно заявил, что он якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации". Об этом хозяин Кремля сказал в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, которого в СМИ называют "американским Соловьевым".

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