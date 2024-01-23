Песков, оскорбляя Зеленского, унизил Путина

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков нечаянно унизил своего шефа Владимира Путина, пытаясь оскорбить украинского президента Владимира Зеленского.
Неприятный для кремлевского прихвостня случай произошел во время общения с "кабинетным" пропагандистом Зарубиным. Тот поинтересовался у Пескова мнением насчет изданного ОП указа Зеленского про "исторические украинские земли" в составе современной России.
"Можно ли к заявлением Киева о территориальных претензиях к России относиться как к очередной глупости?" - спросил путинист.
Песков оскорбляет Путина - смотрите видео:
На что Песков ответил: "Это не глупость". Дальше пресс-секретаря Путина традиционно понесло: он приписал Зеленскому "попытку закамуфлировать проблемы, которые копятся у "киевского режима".
При этом, что интересно, Песков сказал, что Зеленский якобы хочет походить на Путина, идя на "абсурдные идеологические шаги". Таким образом, нечаянно связав "абсурдные" решения с персоной самого Путина.
"Он хочет походить на самого Путина… Ему приходится чем-то камуфлировать, делая вот такие абсурдные идеологические шаги, пытаясь декларировать какие-то притязания на наши территории", - высказался прихвостень Путина.
Указ Зеленского, вызвавший "судороги" у россиян
22 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".
В своем указе президент поставил задачу правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. Этот план должен быть разработан при участии международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых и общественности, а затем внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В нем также нужно рассмотреть вопрос сбора и изучения фактов и свидетельств о преступлениях против украинцев, проживающих на исторически населенных украинцами территориях России, таких как Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных границ Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
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