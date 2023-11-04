Песков рассказал о двойниках Путина в России

Представитель Кремля выдвинул свои версии о видении двойников российского диктатора Владимира Путина.

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Песков рассказал о двойниках Путина / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Спикер Кремля Дмитрий Песков снова попытался развеять информацию о двойниках российского диктатора Владимира Путина.

"Сейчас" эксперты " гадают - их (двойников Путина) три или четыре, и кого мы видим каждый день - сегодня утром возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому - это третий или четвертый "двойник", непонятно", - сказал Песков, передает российское пропагандистское издание ТАСС.

После чего подчеркнул, что Путин в Российской Федерации якобы только один.

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"У нас есть только один Путин", - подчеркнул он.

Двойники Путина: что известно

Напомним, что эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. На встрече с ведущими мировыми лидерами диктатор Владимир Путин не выставляет двойников, заявил Дмитрий Попов.

Сергей Жирнов раскрыл судьбу "использованных" двойников Путина. Внутри резиденции, следят, чтобы два Путина не появились в один момент в одном и том же месте.

Путин "спалился" на двойниках. Эксперт отметил, что участие в мероприятиях различных двойников Путина часто создает определенные накладки. На разных мероприятиях можно увидеть разных двойников диктатора Владимира Путина.

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