Песков рассказал о двойниках Путина в России

Спикер Кремля Дмитрий Песков снова попытался развеять информацию о двойниках российского диктатора Владимира Путина.
"Сейчас" эксперты " гадают - их (двойников Путина) три или четыре, и кого мы видим каждый день - сегодня утром возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому - это третий или четвертый "двойник", непонятно", - сказал Песков, передает российское пропагандистское издание ТАСС.
После чего подчеркнул, что Путин в Российской Федерации якобы только один.
"У нас есть только один Путин", - подчеркнул он.
Двойники Путина: что известно
Напомним, что эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. На встрече с ведущими мировыми лидерами диктатор Владимир Путин не выставляет двойников, заявил Дмитрий Попов.
Сергей Жирнов раскрыл судьбу "использованных" двойников Путина. Внутри резиденции, следят, чтобы два Путина не появились в один момент в одном и том же месте.
Путин "спалился" на двойниках. Эксперт отметил, что участие в мероприятиях различных двойников Путина часто создает определенные накладки. На разных мероприятиях можно увидеть разных двойников диктатора Владимира Путина.
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