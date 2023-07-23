'Клоны' проговариваются: эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина

На встречи с ведущими мировыми лидерами диктатор Владимир Путин не выставляет двойников, заявил кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов.
"На встречу с китайским лидером или американским двойников не выставляют – с ними встречается либо "Бункерный", либо же по каким-то причинам отменяются встречи и встречаются уже на другом уровне – например, госсекретарь США встречается с Лавровым или что-то подобное", — подчеркнул он в интервью Главреду.
При этом эксперт также рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Путина.
"Еще я заметил, что эти "клоны" иногда проговариваются. Например, "Путешественник" как-то рассказывал, что он служил (вдумайтесь) в морской пехоте. Но Путин никогда не служил в морской пехоте. Причем это оставили в эфире, все это как бы "съели". И как-то на встрече с Меркель, когда та еще была при власти, один из "клонов", другой, совершенно не понимал, что она ему говорит на немецком языке. А мы знаем, что настоящий Путин неплохо говорит на немецком языке, и уж точно понять, что ему говорит Меркель, а не делать при этом лицо и спрашивать у переводчика, что она сказала, он не будет. То есть для меня это маркеры, которые говорят о том, что это двойники", — добавил Попов.
Смотрите видео - интервью Дмитрия Попова Главреду:
Ранее эксперт спрогнозировал сценарий устранения двойника Путина. Использование двойников диктатора РФ может продлиться до 85-летнего возраста, не исключает Дмитрий Попов.
Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.
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