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Покушение или теракт: эксперт спрогнозировал сценарий устранения двойника Путина

Алексей Тесля
18 июля 2023, 16:45
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Использование двойников диктатора РФ может продлиться до 85-летнего возраст, не исключает Дмитрий Попов.
Путин и его двойник
У Владимира Путина есть несколько двойников / Фото: Скриншот

Использование двойников диктатора Владимира Путина ограничено биологическим возрастом, заявил кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов.

"То есть это максимум может продлиться до 85-летнего (плюс-минус) возраста "оригинала", потому что человек стареет", — подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт привел пример президента Джо Байдена, который в почтенном возрасте имеет явные признаки старения.

"И вот у Путина, если "первый" исчезнет, то 85 – это "потолок". Но я думаю, что они раньше прибегнут к смене каким-либо образом. Для меня будет сигналом, если устранят одного из "клонов", особенно этого "Путешественника", которого совсем не жалко и его просто бросают куда попало", — не исключил он.

При этом собеседник считает, что устранение двойника Путина могут представить как покушение или теракт.

"(В этом случае, - ред.) все путины, конечно же, сразу исчезнут. Куда денется оригинальный "Бункерный", поедет ли он к Адольфу Гитлеру в Аргентину, или же к СИ в Китай на какую-то базу, это уже вопрос снова из области конспирологии", - добавил Попов.

Смотрите видео - интервью Дмитрия Попова Главреду:

Кто такой Дмитрий Попов

Дмитрий Попов - кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике, сообщается на его Facebook-странице.

Учился в Национальной академии СБУ. Был экспертом-психологом в "Альфе" СБУ и научным консультантом в Службе внешней разведки Украины.

Доцент кафедры психологии в Университете экономики и права "Крок".

Ранее эксперт назвал отличия двойников Путина. Есть сразу несколько типов двойников диктатора Владимира Путина, которые вместо него принимают участие в официальных мероприятиях, рассказал психолог Дмитрий Попов. Среди них выделяется так называемый "Бункерный" двойник Путина, который чаще всего заменяет президента РФ.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

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Владимир Путин двойник Дмитрий Попов
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