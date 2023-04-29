УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Бункерный" встречался с Си Цзиньпином: эксперт назвал отличия двойников Путина

Алексей Тесля
29 апреля 2023, 19:34 обновлено 29 апреля, 19:37
72
Двойник "Бункерный" чаще всего заменяет президента РФ, рассказал Дмитрий Попов.
Путин и двойники
Владимир Путин использует двойников, говорит Дмитрий Попов / russsoprot - LiveJournal

Есть сразу несколько типов двойников диктатора Владимира Путина, которые вместо него принимают участие в официальных мероприятиях, рассказал психолог Дмитрий Попов.

Среди них выделяется так называемый "Бункерный" двойник Путина, который чаще всего заменяет президента РФ, отметил он в эфире национального марафона.

Кроме того, можно также отличить другие типы двойников Путина – "Говорун", "Стадионный" и "Путешественник", которые принимают участие в публичных мероприятиях.

видео дня

Эксперт говорит, что его оценки опираются на анализ поведенческих характеристик, которые демонстрируют люди, выдающие себя за Путина. При этом отличия найти довольно легко. Ведь они отличаются неестественностью от оригинала.

Как распознать двойников Путина

Он подчеркнул, что двойник "Бункерный" считается основным, аутентичным для России. Он в последний раз появлялся перед камерами с Си Цзиньпином.

"Хотя, снова, я очень сомневаюсь, что это тот самый Путин, который перенял власть у Бориса Ельцина, поскольку они очень и очень разные", — заявил Попов.

Другой двойник – "Говорун" специализируется на разговорах и выступает вместо Путина на различных собраниях (его можно отличить по характерному покашливанию. Именно он выступал с посланием перед Совфедом РФ 21 февраля).

Еще один клон – "Стадионный", тоже выступает перед большим скоплением людей, но, как правило, "берет" энергичностью, а не словами - прыгает-скачет, проявляет активность, любит вступать в контакт.

Попов добавил, что третий клон - "Путешественник" совсем недавно появился у Путина. Именно он якобы был вместо президента РФ во временно оккупированных Мариуполе, Геническе и в Луганской области.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Читайте еще:

новости России Владимир Путин двойник
Реклама

Главное за день

РФ убила шестерых детей в Умани: завершен разбор завалов после ракетного удара

РФ убила шестерых детей в Умани: завершен разбор завалов после ракетного удара

17:32 Украина
"Мир шире, чем твой бункер": Зеленский жестко высмеял Путина

"Мир шире, чем твой бункер": Зеленский жестко высмеял Путина

16:30 Украина
У Украины и Китая общая позиция в 2 важнейших вопросах – Кулик о переговорах лидеров государств

У Украины и Китая общая позиция в 2 важнейших вопросах – Кулик о переговорах лидеров государств

16:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:34

"Бункерный" встречался с Си Цзиньпином: эксперт назвал отличия двойников Путина

19:20

Все решится в Украине и украинцами – на поле боямнение

18:50

"Меня весь день трясет": мужчина разозлил военную словами о Бахмуте, она его проучила

18:21

У РФ "отжали" здание в центре Варшавы: Москва в бешенстве закатила истерику

17:50

Не Пригожин: астролог назвал имя человека, который может убить ПутинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:32

РФ убила шестерых детей в Умани: завершен разбор завалов после ракетного удара

17:05

Какое самое полезное сало: хитрый фокус поможет выбрать настоящий деликатес

17:02

"Не хотел получать эти навыки": танцор Лободы получил тяжелое ранение в грудь на фронте

16:46

Чем полезен и вреден чай с бергамотом: ароматный борец за здоровье сердца и желудка

Реклама
16:30

"Мир шире, чем твой бункер": Зеленский жестко высмеял Путина

16:19

Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко"Видео

16:15

У Украины и Китая общая позиция в 2 важнейших вопросах – Кулик о переговорах лидеров государств

16:11

"Возможно, нам дадут отдохнуть": Пригожин в истерике назвал дату начала контрнаступления ВСУВидео

15:50

Как 30 апреля проверить, что в вашем доме счастье и удача: приметы и что нельзя делатьВидео

15:22

Девушка использует ткань вместо туалетной бумаги: она объяснила свой странный выбор

15:20

В ПриватБанке масштабный сбой: не работают терминалы, невозможно снять наличку

15:10

Кудрявцеву обвинили в госизмене и сообщили, что скоро заберут КрымВидео

15:01

Когда армия Украины подойдет к Крыму, увидите, как войска России будут бежать – ЗеленскийВидео

14:50

"Божья кара за Умань": в ГУР рассказали детали мощной "бавовны" в Севастополе

14:49

Черты лица указывают на особенности характера: что может сказать о человеке форма губВидео

Реклама
14:42

Доснял "Голос" и уехал: блогер сообщила, что Потап выехал из УкраиныВидео

14:23

Медведев забился в истерике из-за слов Зеленского о Крыме и пригрозил "актами возмездия"Видео

14:20

"Мужчина бросился в комнату, где спали дети, а там – пустота": возросло число погибших детей в УманиФотоВидео

14:03

Не перекусывать и есть медленно: украинская звездная спортсменка поделилась секретом стройности

13:26

Путин – террорист, говорить с ним ни о чем нельзя – ЗеленскийВидео

13:13

"Вся армия РФ может попасть в окружение": астролог назвал дату возможного наступления ВСУВидео

13:10

"Может длиться даже десятилетиями": Зеленский предостерег от затяжной войны в Украине

13:07

"Больно и дорого": Тина Кароль заявила, что удаляет клип, который снимали россиянеВидео

12:47

ВСУ – о ситуации на левобережье Днепра: армия уничтожает войска РФ перед наступлениемВидео

12:35

Самые дорогие часы времен СССР, за которыми гоняется весь мир

12:30

Первая фаза контрнаступления началась: Свитан рассказал о происходящем на фронтеВидео

12:30

В России скончался популярный телеведущий, актер кино и сериалов

12:15

Загадка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно правильно посчитать кроликов за 11 секунд

12:00

Как стирать капроновые колготки в стиральной машине: 10 правил, которые спасут хрупкое изделие

12:00

В сентябре Путин будет умолять Си Цзиньпина стать посредником в переговорах с Украиной - КуликЭксклюзив

11:49

Страх контрнаступления ВСУ: войска РФ в Мариуполе ставят огневые точки посреди свалкиВидео

11:31

Как избавиться от раннего сорняка: помогут 4 народные средства

11:21

Головоломка, которая под силу не всем: нужно найти 3 отличия между картинками за 8 секунд

11:13

"Больше нет времени": российский сенатор в истерике призвала ударить по Одессе после "хлопка" в Крыму

11:07

"Господи, спаси и сохрани": точное попадание HIMARS по базе российских офицеров попало на видеоВидео

Реклама
10:52

Будут сиять, словно только что из магазина: 6 способов, как легко отбелить белые вещи

10:44

Террорист Гиркин закатил истерику из-за взрывов в Севастополе и потроллил ПутинаВидео

10:18

Клип снимали россияне: Тина Кароль угодила в скандалВидео

09:52

Путин "узаконил" депортацию украинцев с оккупированных территорий: в ISW объяснили планы Кремля

09:51

Украина планирует контрнаступление и способна вернуть Крым – ЗеленскийВидео

09:45

"Как уже это всё надоело": россияне бьются в истерике из-за взрывов в Севастополе

09:10

"Мерзость, убожество, просто гадость": жену Петросяна "прорвало" после концерта Киркорова

08:56

Трое детей остались без отца: в бою с оккупантами погиб 33-летний защитник из Одесской области

08:48

Бойцы ВСУ продвинулись в западной части Донецкой области – ISWВидео

08:20

Говорим - Си, имеем в виду - Пумнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять