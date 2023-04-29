"Бункерный" встречался с Си Цзиньпином: эксперт назвал отличия двойников Путина

Двойник "Бункерный" чаще всего заменяет президента РФ, рассказал Дмитрий Попов.

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Владимир Путин использует двойников, говорит Дмитрий Попов / russsoprot - LiveJournal

Есть сразу несколько типов двойников диктатора Владимира Путина, которые вместо него принимают участие в официальных мероприятиях, рассказал психолог Дмитрий Попов.

Среди них выделяется так называемый "Бункерный" двойник Путина, который чаще всего заменяет президента РФ, отметил он в эфире национального марафона.

Кроме того, можно также отличить другие типы двойников Путина – "Говорун", "Стадионный" и "Путешественник", которые принимают участие в публичных мероприятиях.

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Эксперт говорит, что его оценки опираются на анализ поведенческих характеристик, которые демонстрируют люди, выдающие себя за Путина. При этом отличия найти довольно легко. Ведь они отличаются неестественностью от оригинала.

Как распознать двойников Путина

Он подчеркнул, что двойник "Бункерный" считается основным, аутентичным для России. Он в последний раз появлялся перед камерами с Си Цзиньпином.

"Хотя, снова, я очень сомневаюсь, что это тот самый Путин, который перенял власть у Бориса Ельцина, поскольку они очень и очень разные", — заявил Попов.

Другой двойник – "Говорун" специализируется на разговорах и выступает вместо Путина на различных собраниях (его можно отличить по характерному покашливанию. Именно он выступал с посланием перед Совфедом РФ 21 февраля).

Еще один клон – "Стадионный", тоже выступает перед большим скоплением людей, но, как правило, "берет" энергичностью, а не словами - прыгает-скачет, проявляет активность, любит вступать в контакт.

Попов добавил, что третий клон - "Путешественник" совсем недавно появился у Путина. Именно он якобы был вместо президента РФ во временно оккупированных Мариуполе, Геническе и в Луганской области.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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