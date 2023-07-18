УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Живут в золотой клетке": эксперт раскрыл судьбу "использованных" двойников Путина

Юлия Куришко
18 июля 2023, 16:27 обновлено 18 июля, 16:33
39
В основном двойники живут в условиях постоянного карантина, рассказал Сергей Жирнов.
Сергей Жирнов, Владимир Путин
Жирнов раскрыл, что происходит с двойниками Путина после "использования" / коллаж: Главред, скриншоты: видео

В интервью Главреду бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов рассказал, что происходит с теми двойниками российского диктатора Владимира Путина, кто выполнил свою функцию.

"Кто-то из них, поговаривают, умер своей смертью. Понятно, что в России мужчины живут очень недолго. Других, безусловно, должны содержать в особых условиях. То есть мы понимаем, что у этих людей, скорее всего, нет семьи. а если и была, то, вероятно, сделали так, чтобы ее не стало, чтобы человек больше не был ни к кому привязан", - рассказал Жирнов.

Он также добавил, что в основном они живут в условиях постоянного карантина.

"То есть они живут в золотой клетке - тюрьма для них Кремль, Ново-Огарево, то есть любые резиденции Путина, где их содержат. Возможно, просто есть какое-то крыло, куда есть доступ у очень маленького количества сотрудников, чтобы среди охраны и обслуги не распространялась эта история", - пояснил эксперт.

Внутри этой резиденции, следят, чтобы вот эти два Путина не появились в один момент в одном месте, чтобы даже персонал не понял, что есть какие-то двойники, рассказал Сергей Жирнов.

"Я так думаю, что они поддерживают некую иллюзию того, что Путин все-таки один. И таким образом, у них, как по Дюма, Железная маска. Хотя я не думаю, что им там надевают какие-то маски, но их, возможно просто гримируют, чтобы они не были похожи на Путина тогда, когда они принимают пищу. То есть человеку просто чтобы перестать быть похожим на Путина, надо надеть парик, приклеить усы и бороду, поставить другие зубы, линзы и все. Разве что там работает какой-нибудь консультант. Но, конечно же, они живут в клетке, их никуда не выпускают, потому что если, не дай бог, такой Путин выйдет на свободу и найдет какую-то свободу передвижения, то он может наломать достаточно много дров", - отметил эксперт.

Смотрите видео интервью Сергея Жирнова Главреду о двойниках Путина:

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов - полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999-2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании ки КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского вуза под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Что известно о двойниках Путина

Напомним, что эксперт раскрыл роль двойников диктатора и намекнул, что Путина может не быть в живых. Двойник Владимира Путина под условной кличкой "бункерный" сильно отличается по своим параметрам от того, кто брал власть у Бориса Ельцина.

Дмитрий Попов назвал отличия двойников Путина. Кроме того, можно также отличить другие типы двойников Путина - "Говорун", "стадионный" и "путешественник", участвующие в публичных мероприятиях.

Профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин. Дмитрий Попов подчеркнул, что вирусов и бактерий российский диктатор боится больше всего. Именно поэтому и проводятся вот эти карантинные мероприятия.

Больше интересных новостей:

Владимир Путин двойник Сергей Жирнов
Реклама

Главное за день

Быстрый результат контрнаступления невозможен: Сырский раскрыл результаты на фронте

Быстрый результат контрнаступления невозможен: Сырский раскрыл результаты на фронте

16:51 Украина
"Это удары возмездия": Россия мстит Украине за удар по Крымскому мосту - Песков

"Это удары возмездия": Россия мстит Украине за удар по Крымскому мосту - Песков

15:39 Мир
Двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае – Жирнов

Двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае – Жирнов

14:50 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:51

Быстрый результат контрнаступления невозможен: Сырский раскрыл результаты на фронте

16:45

Покушение или теракт: эксперт спрогнозировал сценарий устранения двойника Путина

16:27

"Живут в золотой клетке": эксперт раскрыл судьбу "использованных" двойников ПутинаВидео

16:21

Как выгнать всех мышей из дома: три гуманных работающих способа

16:18

Налепила и забыла: девушка показала, как легко убрать налет на кране в ванной

Японцы научно доказали наличие трех двойников у Путина - Сергей ЖирновЯпонцы научно доказали наличие трех двойников у Путина - Сергей Жирнов
16:10

Российский актер, который поддерживал Украину, перешел на "темную сторону"Видео

16:07

Откуда Путин берет деньги на содержание своих двойников: Жирнов раскрыл секретВидео

15:44

"Я подскочила, повсюду пыль": в Одессе обломок ракеты привалил пенсионера в постелиФото

15:43

Экс-сотрудник КГБ назвал двойников Путина и объяснил, как их "вычислить"Видео

Реклама
15:39

"Посмотрите, чистая": девушка показала, как легко удалить ржавчину с инструментовВидео

15:39

"Это удары возмездия": Россия мстит Украине за удар по Крымскому мосту - Песков

15:38

Украину накрывает почти 7-бальный шторм: мощная магнитная буря затягивается

15:31

Лобода и Барских отказались петь на одной сцене с российскими звездами

15:30

Правда или миф: можно ли получить облучение от микроволновки

14:50

Двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае – ЖирновВидео

14:48

Закуска разлетается на ура: сногсшибательные помидоры по-итальянски за 10 минут - рецептВидео

14:41

"Ничтожество, бездарь": Гиркин смачно отхлестал Путина и призвал к перевороту в РФ

14:22

Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ

14:20

7 популярных мифов в кулинарии: "кухонные" заблуждения, в которые вы верили

14:02

"Три важных вопроса": Зеленский созвал все военное руководство на Ставку

Реклама
13:46

Для чего нужны полоски на таблетках: их нельзя игнорировать

13:42

Украина разгромила РФ в ЕСПЧ: суд принял решение в деле по иску Москвы

13:38

Еще один популярный молодой российский актер умер в забвении

13:33

Стало известно имя четвертого тренера Голосу країни на 1+1 УкраинаВидео

13:25

Можно ли есть сырые чесночные стрелки: удивительное влияние на организм человека

13:10

"Барби-маму" Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном

12:58

Много предложений и нет мыслей о России: Земфира рассказала, как ей живётся

12:53

ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе: оккупантов выбивают из Старомайорского

12:29

Одиночество испепелится на глазах: три знака зодиака влюбятся уже в августе

12:23

"Не отправляют на фронт": в ТЦК раскрыли, кого могут призвать на службу в июле

11:58

"Привет им передавайте": Путин опозорился, приветствовав уничтоженных оккупантов

11:54

Миф или реальность: почему в СССР запрещали микроволновые печи

11:52

Механизированная бригада ВСУ получила три тепловизионных монокуляра при содействии Favbet Foundation

11:51

Четыре хитрости, как выбрать самую сладкую дыню, о которых вы не знали

11:44

Самая сложная оптическая иллюзия: нужно найти пчелу среди маков

11:44

Линдси Лохан родила первенца и назвала его необычным именем

11:42

"Пора сдаваться": в ОК "Юг" ответили на жалобы оккупантов из-за атак на Крым

11:29

"Так у всех семьях": женщина "опозорила бесполезного мужа" на весь Интернет

11:09

"Крым - это Украина": в Белом доме прокомментировали атаку на Крымский мост

10:58

"Готовит варианты мести": в Сети узнали о реакции Путина на атаку Крымского моста

Реклама
10:52

Что такое "гай", "бір" і "діброва": языковед дал неожиданный ответВидео

10:29

РФ будет мстить за удар по Крымскому мосту: у Зеленского предупредили об угрозе

10:11

Какой будет осень 2023: синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь

09:55

"Крымский мост беззащитен и будет уничтожен": Подоляк назвал главную цель атаки

09:40

В магазине можно не покупать: как сохранить зеленый горошек на зиму

09:36

На юге ВСУ прорвались вперед и захватили новые рубежи на двух направлениях

09:10

"Армия РФ помрет с голоду": Жданов предрек новые атаки на Крымский мост

08:59

Изменение выплат для переселенцев: кто будет получать деньги еще в течение года

08:51

Гороскоп на сегодня 19 июля 2023: Тельцам - премия, Ракам будет трудно

08:37

Кремль нынче особенно мощно испортил воздух в лужемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять