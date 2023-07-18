"Живут в золотой клетке": эксперт раскрыл судьбу "использованных" двойников Путина

В основном двойники живут в условиях постоянного карантина, рассказал Сергей Жирнов.

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Жирнов раскрыл, что происходит с двойниками Путина после "использования" / коллаж: Главред, скриншоты: видео

В интервью Главреду бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов рассказал, что происходит с теми двойниками российского диктатора Владимира Путина, кто выполнил свою функцию.

"Кто-то из них, поговаривают, умер своей смертью. Понятно, что в России мужчины живут очень недолго. Других, безусловно, должны содержать в особых условиях. То есть мы понимаем, что у этих людей, скорее всего, нет семьи. а если и была, то, вероятно, сделали так, чтобы ее не стало, чтобы человек больше не был ни к кому привязан", - рассказал Жирнов.

Он также добавил, что в основном они живут в условиях постоянного карантина.

"То есть они живут в золотой клетке - тюрьма для них Кремль, Ново-Огарево, то есть любые резиденции Путина, где их содержат. Возможно, просто есть какое-то крыло, куда есть доступ у очень маленького количества сотрудников, чтобы среди охраны и обслуги не распространялась эта история", - пояснил эксперт.

Внутри этой резиденции, следят, чтобы вот эти два Путина не появились в один момент в одном месте, чтобы даже персонал не понял, что есть какие-то двойники, рассказал Сергей Жирнов.

"Я так думаю, что они поддерживают некую иллюзию того, что Путин все-таки один. И таким образом, у них, как по Дюма, Железная маска. Хотя я не думаю, что им там надевают какие-то маски, но их, возможно просто гримируют, чтобы они не были похожи на Путина тогда, когда они принимают пищу. То есть человеку просто чтобы перестать быть похожим на Путина, надо надеть парик, приклеить усы и бороду, поставить другие зубы, линзы и все. Разве что там работает какой-нибудь консультант. Но, конечно же, они живут в клетке, их никуда не выпускают, потому что если, не дай бог, такой Путин выйдет на свободу и найдет какую-то свободу передвижения, то он может наломать достаточно много дров", - отметил эксперт.

Смотрите видео интервью Сергея Жирнова Главреду о двойниках Путина:

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов - полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999-2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании ки КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского вуза под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Что известно о двойниках Путина

Напомним, что эксперт раскрыл роль двойников диктатора и намекнул, что Путина может не быть в живых. Двойник Владимира Путина под условной кличкой "бункерный" сильно отличается по своим параметрам от того, кто брал власть у Бориса Ельцина.

Дмитрий Попов назвал отличия двойников Путина. Кроме того, можно также отличить другие типы двойников Путина - "Говорун", "стадионный" и "путешественник", участвующие в публичных мероприятиях.

Профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин. Дмитрий Попов подчеркнул, что вирусов и бактерий российский диктатор боится больше всего. Именно поэтому и проводятся вот эти карантинные мероприятия.

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