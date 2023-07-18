В Японии взяли специалистов, которые работают с полицией, и научно доказали, что есть три разных Путина, рассказал экс-сотрудник КГБ.

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Японцы научно доказали наличие трех двойников у Путина - Сергей Жирнов / Главред

Все чаще российского диктатора Владимира Путина уличают в возможном использовании двойников. Ведь неоднократно происходили ситуации, в которых Путин не только вел себя, но и выглядел на публике иначе даже на протяжении нескольких дней подряд.

В интервью Главреду бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов рассказал, почему Путин уменьшил количество двойников, когда двойники подменяют Путина и сколько российский диктатор тратит на их содержание.

Что может указывать на наличие у Путина двойников?

Вообще двойники у Путина раньше были чисто технические, потому что он ленивый балбес. Про него все рассказывают, что он человек, который очень не любит работать. Так было, когда он служил в КГБ, работал в мэрии и в администрации президента. Это было так, когда он стал президентом, то есть начальником, который сам себе формирует график. Уже с Ельциным была формула – президент работает на даче с документами, то есть лежит в дупель пьяный на даче. Для Путина та же формула осталась, но это означало, что Путин плавает в бассейне, качается с какими-то своими друзьями в спортивном зале и не хочет ехать в Кремль.

И все-таки он понимал, что надо появляться на людях. И у него, думаю, уже тогда появились технические двойники, которые просто появлялись на мероприятиях, которые не связаны были с произнесением никаких речей, где просто надо было на картинке обозначить человека, похожего на Путина. И там даже не требовалось очень большого сходства, особенно когда нужен был некий проход, помахать ручкой толпе, пожать несколько рук, сесть в машину и выйти из нее. То есть для этого было достаточно просто человека, грубо говоря, слегка похожего на президента РФ. И для этого ему нужны были двойники.

Но потом эти технические двойники сменили функцию и стали отвлекать внимание от настоящего тела президента. То есть Путин озаботился своей безопасностью – он стал бояться, что его могут убить. И потому на такие мероприятия, где было много народу, если это было на свежем воздухе, где могли сидеть какие-то снайперы или ему могли плеснуть кислотой в лицо или же выстрелить в упор (как это было с несколькими американскими президентами), и был задействован этот двойник.

С другой стороны, их использовали, когда надо было делать то, что нам описал Глеб Каракулов, офицер ФСО, который сбежал осенью 2022 года. Он рассказал, что когда, допустим, Путин сидит в Бочаровом ручье (летняя резиденция Владимира Путина в Сочи. - Главред) и хочет сидеть там дальше, то тогда он отправляет кортеж со своим двойником куда-то в Москву. И какие-то люди, даже приближенные, в аэропорту или самолете видят, что какой-то Путин едет в Москву. А в это время настоящий Путин остается опять бить баклуши в Бочаровом ручье. Вот для этих целей у Путина были двойники довольно давно и довольно продолжительное время.

Но в последние 2-3 года мы заметили другую тенденцию – люди, которые претендуют на инсайд из Кремля, стали говорить, что у Путина на самом деле какие-то проблемы со здоровьем. Они приводили как доказательства то, что вместе с ним или к нему ездят огромное количество врачей, в том числе онколог или эндокринолог. Просто так возить их за собой смысла нету. Это терапевта можно возить всегда, потому что в принципе любой президент в мире, у которого есть немножко денег, всегда имеет какого-то врача-терапевта, у которого есть навыки, допустим, реаниматолога. То есть который может просто, если случается какой-то кризис, оказать квалифицированную помощь прямо на месте с использованием тех технических средств, которые тоже всегда есть у президента. Но вот такие специальности доказывали, что действительно у президента Путина, возможно, есть какие-то проблемы со здоровьем. Также на это указывали и его физические изменения, потому что мы стали замечать, что один Путин стал не похож на другого себя, допустим, с разницей в 24 часа. Допустим, человек имеет худощавое лицо, и вдруг оно у него распухшее, одутловатое, явно нездорового цвета.

Смотрите видео интервью Сергея Жирнова Главреду о двойниках Путина:

Все это порождало слухи, и постепенно родился вот этот миф о работающем двойнике, который даже стал за Путина что-то говорить. И, кстати, этот миф прилип к Путину, и теперь ему от него очень трудно отвязаться.

И для Путина самая страшная вещь произошла в президентской коммуникации, потому что когда он выходит на люди, то первый вопрос, который начинают задавать в медиасфере – настоящий это Путин или нет. А это ужасно для президента, потому что никто уже не обсуждает то, что делает Путин, зачем это нужно, на какие деньги, к чему это ведет. То есть говорят не о содержании его политики, а о том, настоящий ли это Путин. Точно так же, как к нему прилип другой ярлык, "бункерного деда", который безвылазно сидит в бункерах (а они, мол, у него все одинаковые) и пудрит нам мозги, говоря, что он в Кремле, а на самом деле он Ново-Огарёво или на Валдае, на Алтае или в Сочи. То есть выходит, что все эти странные вещи, которые он организовал, бьют рикошетом по нему самому. То есть это такой бумеранг, который к нему же и вернулся.

Этот вопрос стал ребром, когда мы стали замечать вещи, которые не соответствуют ни поведению, ни психологии, ни физической форме людей, похожих на Путина. Для меня этот переломный момент наступил в июле 2022 года, когда мы видели Путина одного, который гуляет Шойгу и с его дочкой вечером в Питере 30 июля, и у него там совершенно не работает правая рука. Она абсолютно парализована и он выглядит, как старик – у него походка старика, он отгоняет комаров левой рукой от правой стороны лица. А на следующий день с ним происходит чудо, как в сказке про Конька-горбунка, когда Иванушка-дурачок прыгнул в котел с кипящим молоком и выпрыгнул оттуда молодым, стройным и здоровым. И вот такая же вещь случилась с Путиным 31 июля, в день Военно-морского флота, когда Путин скакал, как молодой козлик, с корабля на корабль и всем пожимал руки. Вот тогда я совершенно четко увидел, что это два разных субъекта.

Далее мы это подтверждение получили в последние месяцы 2023 года, а именно, когда 21 февраля Путин выступал перед собранием и он был один, а на следующий день, он при минус 18 выступал перед трибунами стадиона "Лужники", где сидели 75 тысяч человек, и он там со всеми целовался и обнимался. А мы знаем, что у него люди сидят по 2 недели на карантине, что он отсаживает Макрона за 79 километров и надо брать морской бинокль, чтобы увидеть, кто находится по другую сторону стола. Я утрирую, конечно, но это мы все понимаем. И когда Путин из Ново-Огарево едет в Кремль, то Москву перекрывают на два часа, у него там кортеж весь бронированный, а тут вдруг какой-то человек, похожий на Путина, без охраны ночью ездит за рулем автомашины по Мариуполю. И мы все понимаем, что, конечно, это не соответствует психотипу Путина. Что бы нам не рассказывали, люди так не могут меняться – то есть это надо быть больным человеком психически, потому что биполярные люди могут в одну секунду смеяться, а в следующую – уже устраивать скандал и быть очень агрессивными.

В любом случае, с этого момента вопрос о двойниках уже подтвердился и для меня. Кстати, вот самой последней вишенкой на торте был приезд девушки из Дагестана в Кремль, когда получилось так, что Путин сам сказал, что, мол, вообще-то, тебя привезли ко мне, потому что я никуда отсюда не могу ездить. То есть он сам сказал, что не ездит по стране, а буквально накануне человек, похожий на Путина, был в Дагестане причем в совершенно несвойственных ему условиях. То есть он там целовался с какими-то сумасшедшими тетками и девочками-подростками, снимал пиджак и показывал, что у него нет бронежилета.

В общем, всё это было совершенно не похоже на Путина. И самое главное – он был физически не похож на самого себя. И это при современных условиях техники доказуемо. Кстати, одна японская телекомпания сделала то, чего, кстати, почему-то не сделали другие люди. Они просто взяли специалистов, антропологов, которые работают с полицией, например, которые проводят опознание людей, преступников или жертв преступлений и научно доказали, что есть три разных Путина. Кроме того, они пригласили аудиоспециалиста, который также работает с полицией по распознанию голосов. Он тоже сказал, что есть три разных Путина, у которых разный тембр голоса и разные формы аудиоэкспрессии. В общем, японцы это доказали с научной точки зрения.

Кстати, вы согласны с заключением японцев о том, что их трое? Вообще сколько их может быть у Путина? Потому что есть разные цифры – российские журналисты вообще шестерых или семерых насчитали ранее…

Я знаю, есть такие исследования – там просто люди смотрели фотографии, сравнивали и пришли к выводу, что ушные раковины у них разные. Кстати, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов тоже говорил о том, что с их точки зрения у Путина есть двойники, и он это совершенно официально подтвердил. Но здесь нам могут сказать, что Украина воюет с Россией, поэтому, так сказать, они не очень объективные люди в этом смысле. Да и Кирилл Буданов, кстати, доказал, что он может троллить Путина и Российскую Федерацию и говорить, что у них "крот" в Кремле.

Так что я бы не сказал, что это абсолютное доказательство, но эти исследования возникли, кстати, ещё лет 15 тому назад. И двойников люди даже классифицировали и даже придумали им клички – там есть какой-то там "Удмурт", там есть "Свадебный", "Говорун". И в этом смысле это, скорее всего, похоже на правду.

Когда у него было очень много людей, похожих на него, это были, как я вам уже сказал, технические двойники, то есть люди, которые просто тусовались где-то на публике. Там было неважным очень большое соответствие, и их могло быть много, потому что у тогдашнего Путина был очень плотный график. И, по-моему, даже когда-то он с этим делом попался. Я сейчас не вспомню, кто именно сказал и когда, но говорили о том, что прокол произошел, когда два Путина возникли одновременно в двух разных местах.

А реальный Путин появляется чаще всего в Кремле, я так понимаю? Вообще даже если брать к примеру этих троих, то, условно говоря, есть ли какое-то разграничение? Где появляется оригинал, а где – замены?

Ну, самое простое разграничение было такое, что на всех мероприятиях, которые важны с точки зрения государства, может появляться только настоящий Путин. То есть я не вижу, как перед Федеральным собранием может появиться двойник, или встретиться с Си Цзиньпином или в Женеве с Байденом. То есть в этом смысле по важности мероприятия мы можем говорить. Допустим, когда приезжали руководители шести африканских государств и встречались с каким-то Путиным, то для меня это совершенно не мог быть настоящий Путин. Потому что африканский континент славится тем, что там много всяких, совершенно ужасных болезней (лихорадка Эбола и прочие неизлечимые или тяжело лечимые). И Путин с его заботой о собственном здоровье не мог так облизываться с этими африканцами – здесь, конечно, был двойник. А дальше я для себя выделил такую вещь: когда это были абсолютно важные мероприятия вроде, допустим, принятия четырех захваченных регионов в состав Российской Федерации, то тут не мог быть двойник. И вот я заметил, что человек, который выступает на таких важных мероприятиях, постоянно покашливает. То есть у настоящего Путина какая-то проблема с горлом, и она настолько серьезна, что с ней ничего нельзя сделать медикаментозно. Потому что если бы могли врачи что-нибудь сделать, они бы сделали, потому что это ему вредит во время таких выступлений.

А дальше возникает Путин, который может говорить даже довольно продолжительно и абсолютно не кашляя, со свежим голосом. Кстати, японцы и объявили, что у них разные тембры голоса и аудиоэкспрессия. Они говорят, что это просто два разных человека.

Вот такие наблюдения. А еще у моего партнера по интернету, с которым мы каждую неделю делаем итоги недели, генерала СВР, который, кстати, иногда работает с Валерием Соловьём, есть теория, что в последнее время мы вообще видим только двойника, потому что настоящий Путин просто болен и не презентабелен. У него там рак чего-то, и вообще сидит, чуть ли не умирающий какой-то Путин, а вместо него постоянно выходит двойник. Но я с этой теорией не очень согласен, потому что мне кажется, что всё-таки мы видим настоящего Путина довольно регулярно, и он, кстати, не создаёт впечатления смертельно больного человека.

Я работал с частными швейцарскими клиниками довольно продолжительное время и с медицинским центром Управления делами Президента РФ. И хотя у меня нет медицинского образования и я не претендую ни на какие супер медицинские знания, но глаз у меня наметан. То есть, когда вы много лет переводите людям, которые посещают докторов, то, в общем, вы замечаете, что человек, у которого хорошее здоровье, выглядит немного иначе по сравнению с тем человеком, у которого есть какая-то проблема. Вот я проблем внешне у настоящего Путина не вижу, кроме того, что у него проблемы с головой в том смысле, что он просто для меня дурак. Но это неизлечимая проблема.

Если вдруг не станет реального Путина при определенных условиях каких-то, то как долго его окружение или те, кто, скажем, контролирует этих двойников сможет обманывать россиян, подсовывая им, условно говоря, лже-Путина?

Это может продолжаться довольно долго, пока есть какая-то договоренность "наверху". Я для себя ее обозначил таким образом: в принципе, Путин всех достал, от него все устали и хотели бы избавиться. И поэтому, если Путин умрет, я не думаю, что его начнут нам подсовывать. Но там проблема вот какая: по Конституции, когда умирает президент Российской Федерации, власть временно переходит к премьер-министру, который становится исполняющим обязанности президента и должен в течение 90 дней организовать и провести новые президентские выборы. И вот если есть консенсус в "верхушке", что Мишустин, действующий премьер, способен сделать что-то в интересах этой "верхушки", то тогда этому Путину дадут спокойно умереть. То есть скажут, что Путин умер, и что процесс смены президента запущен.

Другое дело, если возникнет какая-то проблема. Например, если часть элиты вокруг Путина будет считать, что Мишустин не способен сделать так, как им хочется, или более того, даже активно работает на противоборствующую группу в той же самой "верхушке". И вот тогда возможно, что вынут двойника и выдадут его за еще действующего Путина, но только с одной целью: чтобы вышел этот двойник и сказал, что он временно передает власть. Вот так, как это сделал Ельцин когда тот сказал "я устал, я ухожу" и указал на конкретного человека, которому он передает власть. И если этот конкретный человек будет не премьер-министром, вот тогда этот двойник имеет смысл на существование. Грубо говоря, тогда он просто должен сломать конституционный механизм и сказать, что, мол, по Конституции премьер-министр меня замещает, а я решил вообще правительство отправить в отставку, Мишустин больше не является премьер-министром, а я временно передаю свои полномочия, допустим, Патрушеву, сыну Патрушева или кому угодно, кого я назову. И главное, что этот механизм должен противоречить тому автоматическому механизму, который заложен в Конституции. Вот в этом случае какая-то силовая группа вокруг Путина может пойти на то, чтобы сохранить двойника.

В остальном я не думаю, что у них есть интерес долго сохранять этого двойника, потому что в любом случае это рано или поздно может как-то проявиться. Мы, кстати, уже видели, что какие-то путины или люди, которые выдавали себя за Путина, начинают рассказывать нам какие-то сказки и небылицы из своей биографии. То есть водитель такси, десантник, хотя мы знаем, что Путин ни в каких десантных войсках никогда не был, за исключением трех недель стажировки после поступления в КИ (Краснознамённый институт), когда нас всех посылают на три недели в воздушно-десантную дивизию, где мы все должны были прыгнуть с парашютом. У него тоже это было, но человек рассказывал о себе, как о десантнике. То есть ни один нормальный человек, КИшник или КГБшник, никогда не будет говорить, что 3 недели стажировки в Тульской дивизии или там где-то там на Кавказе – это служба в десантных войсках. Так что не думаю, что долгосрочное пребывание такого двойника в интересах какой-либо группировки вокруг Путина. Его могут сохранить только на тот случай, чтобы провести неконституционную передачу власти не премьер-министру, а кому-то другому. Только в этом случае.

А когда такое может произойти? Когда может запуститься этот механизм?

Этот механизм может запуститься в двух случаях: либо когда Путин умирает сам, либо когда его физически устраняют. И это может сейчас запуститься когда угодно, потому что Путин уже 24 года официально у власти. Потому что я не считаю, кстати, 4 года Медведева, поскольку это тоже срок Путина. То есть он уже пробыл пять сроков. И потому это может возникнуть когда угодно, потому что от него все устали. Более того, он стар в российском понимании. Потому что во Франции человек, которому 70 лет, как в мультфильме про Простоквашино: "Я только жить начинаю, на пенсию перехожу". Но в России, как мы знаем, одна половина мужчин вообще не доживает до пенсионного возраста, а ещё четверть умирает в течение пяти лет сразу после достижения пенсионного возраста. И поэтому Путин, которому 70 лет по официальной биографии, а по неофициальной даже 72 уже в зоне риска. И потому это может произойти в любой момент.

То есть никакие изменения и какие-то события на фронтах, связанные с текущей войной, никак на это не повлияют?

Повлияют, потому что вот это как раз второй вариант, о котором я говорил, когда Путина убирают. Когда какая-то группировка, которую не удовлетворяет политика Путина и которая понимает, что Путин цепляется за власть и становится тормозом. А он уже давно им стал, потому что семнадцатый месяц Путин проводит самоубийственную политику для собственного режима и для тех людей, которые находятся вокруг него. И все они, в общем-то, уже понимают, что его надо устранять. За исключением только той группы, которая зарабатывает на войне в Украине. Вот те люди, которые, которые где-то ставят никому не нужные "зубы дракона", копают тысячи километров окопов, или такие, как Пригожин, который снабжает российскую армию продовольствием и зарабатывает на этом огромные деньги. И эти люди, конечно, заинтересованы в том, чтобы этот путь оставался. Все остальные в той или иной мере заинтересованы в том, чтобы Путин сменился.

К слову о Пригожине. Когда был этот бунт и Пригожин шел на Москву, кто тогда, по-вашему, бежал из Кремля – настоящий Путин или двойник?

Возможно, что двойника оставили на всякий случай – вдруг придется что-нибудь показать. Но настоящий Путин, безусловно, сбежал. Настоящий Путин – очень трусливый и очень слабый человек, и он, безусловно, сбежал, то ли в Питер, то ли на Валдай, то ли на Урал, то ли на Алтай – куда угодно, лишь бы только не оставаться в Москве. В этом я убеждён на 100 процентов.

А зачем, по-вашему, вот так демонстративно показывали эту слабость Путина? Ведь можно же было, допустим, показать двойника, о котором вы упоминали – мол, он у нас ничего не боится, остался и даже бунт ему нипочем…

Я думаю, что, прежде всего потому, что Путин психологически был не готов. Несмотря на то, что он сам виноват в этом бунте, я много месяцев уже объясняю этот механизм, потому что Путин сам создал Пригожина, который пошел в атаку на министра обороны и начальника генерального штаба. А потом перешел в атаку и на самого Путина, заявил себя, как политического деятеля, кандидата в будущие президенты де-факто, даже если он об этом не говорил. А потом даже начал уже об этом говорить прямо, потому что он начал открыто критиковать Путина, противоречить ему в оценке войны и так далее.

У Путина была вот какая боязнь. Если бы он сам сбежал, а в Кремле, допустим, остался премьер-министром Мишустин, то он знает, что по Конституции власть автоматически переходит премьер-министру. Поэтому он обязательно взял с собой и премьер-министра. И по той же причине он, скорее всего, предпочел не оставить там двойника. Потому что, в конце концов, на зеленом телевизионном экране всегда можно снять себя на фоне Дворцовой площади Кремля и выдать это хромакеем.

Это, в общем-то, давняя телевизионная вещь, которую теперь используют даже блогеры. А если ее использовать хорошо и красиво, то ему и не нужно быть в Кремле физически, чтобы что-то там вещать. И в этом смысле, я так думаю, что он тоже взял всех этих двойников или приказал их закрыть и не выпускать, потому что боялся, что этот двойник выйдет и от имени Путина скажет, что прекращает войну и передает полномочия Пригожину. Потому что такой вариант при дворцовом перевороте тоже возможен. Я так думаю, что Путин этого боялся гораздо больше, чем того, что его никто не увидит в Кремле.

Если говорить о такой паранойе Путина и помешанности на охране. Я так понимаю, что его единственный страх, как вы говорили ранее, в том, что он боится за свою жизнь. Если он так боится, то может ли он пойти на применение того же ядерного оружия, которым Россия уже несколько месяцев пугает мир?

В принципе, это психологически противоречит человеку, который боится за свою жизнь. И в вашем вопросе я угадываю направление, в котором вы меня толкаете, и здесь я должен сказать, что, конечно, это было бы противоречие. Но это противоречие только внешнее, потому что Путин вообще самоубийца о сути своей, но он больной самоубийца. Ведь те люди, которые действительно хотят покончить с собой, они просто тихо что-то принимают и умирают. Однако есть люди, которые на самом деле этого не хотят, но хотят привлечь к себе внимание. И Путин относится именно к таким – он постоянно кричит об этой ядерной бомбе, потому что, строго говоря, у него нет никакого другого аргумента на крайний случай просто не остается.

И он в этом смысле, кстати, уже давным-давно перестал восприниматься серьезно, потому что он, как тот самый мальчик, который кричал "Волки, волки", а когда наступил момент, когда пришли настоящие волки, ему уже никто не верил.

У Путина одновременно есть еще и огромный комплекс неполноценности. Он человек, в котором КГБ, кстати, заметила эту психологическую проблему. То есть когда он учился Краснознаменном институте, у него была драка и был привод в милицию. С ним, кстати, работали психологи после этой драки, расспрашивали его и они поняли, что это человек, который чрезвычайно эмоционально принимает решения, несмотря на то, что он это тщательно скрывает. И под влиянием эмоций он может принять абсолютно иррациональное решение.

Он, кстати, доказал это, и именно из-за этого его не взяли в разведку, а в его характеристике в институте написали, что он "эмоционально нестабилен, морально и психологически неустойчив к стрессу, и в состоянии стресса под влиянием эмоций может принять иррациональное решение, опасное для него самого и для службы". Поэтому после года обучения в Краснознаменном институте вместо того, чтобы его оставить в Москве, в штаб-квартире первого Главного управления внешней разведки в Ясенево, его отправили обратно в Ленинград. Эта характеристика КГБ подтверждается. И это, кстати, создает опасность, что Путин может сделать иррациональный шаг, а именно нажать на ядерную кнопку. То есть когда он чувствует себя оскорбленным, он, как тот Карандашев говорит: "Так не доставайся же ты никому".

Он способен на такой шаг, потому что война в Украине абсолютно доказала, что это – черта его характер. Война была иррациональна, глупа и с военной точки зрения провальна с экономической, политической, геополитической, социальной и какой угодно еще точки зрения. Но Путин упёрся и однажды уперевшись рогом в какое-то иррациональное решение, он не способен или очень с большим трудом способен от него отказаться.

Еще хотела у вас уточнить по поводу метода подбора этих двойников. Потому что даже если посмотреть по двойникам, по крайней мере тем, кого мы видели на фотографиях, они отличаются как визуально, так и по возрасту. У них похожее поведение, японцы, как вы говорили, доказали, что у них разные тембры голоса. Как их подбирают - по какому принципу?

Их подбирают по тому же критерию, как в голливудских фильмах, когда подбирают дублёра. Чтобы он должен был слегка походить на главного персонажа. Всё зависит от того, какую роль он может играть – если нужно просто в динамике сыграть какой-то небольшой кусочек, то там человек, может, даже очень не сильно походить на персонажа. Просто он должен взять какие-то характерные черты для персонажа – это может быть положение тела в пространстве, движения, форма экспрессии этого человека.

На самом деле, конечно, когда подбирает двойника, с ним работают гримеры, режиссер. Он просматривает много-много фильмов, выступлений человека, на которого он должен был похож. Но почему тут нельзя, допустим, сделать того, что делают в фильмах и просто надеть на него грим? Потому что это заметно. Если снять большим увеличением, то специалисты это обнаружат. Потому что специалисты в кино знают, как это делается и знают, что это будет видно на экране. На экране телевизора в фильме это неважно, потому что мы понимаем, что это фикшн, и что там какая-то легкая непохожесть или сильная загримированность – не проблема. А в жизни, наоборот, проблема, поэтому тут вынуждены использовать людей, которые просто по своим чертам лица похожи.

Но с Путиным, кстати, произошла ситуация, которая облегчает эту задачу, потому что он очень сильно молодится. Он очень хочет не стареть как можно дольше, поэтому ему проводилось уже несколько пластических операций. Это совершенно ясно, потому что у человека в его возрасте (а я на 9 лет его моложе) все равно на определенным этапе это становится заметно невооруженным глазом. У Путина этого незаметно, то есть у него совершенно явно были пластические операции. А когда человеку делают пластическую операцию, то ему меняют структуру его лица, и тогда уже двойнику становится легче на него походить.

Что происходит с теми, кто выполнил свою функцию – они долго живут?

Кто-то из них, говорят, умер своей смертью. Понятно, что в России мужчины живут очень недолго. Остальных, безусловно, должны содержать в особых условиях. То есть мы понимаем, что у этих людей, скорее всего, нет семьи. А если и была семья, то, вероятно, сделали так, что её не стало, чтобы человек больше не был ни к кому привязан.

Они живут, скорее всего, в условиях постоянного карантина. То есть они живут в золотой клетке - тюрьма для них Кремль, Ново-Огарево, то есть любые резиденции Путина, где их содержат. Возможно, просто есть какое-то крыло, куда имеется доступ у очень маленького количества сотрудников, чтобы среди охраны и обслуги не распространялась эта история.

И даже я думаю, что там внутри этой резиденции следят, чтобы вот эти два Путина не возникли в один момент в одном месте, чтобы даже персонал не понял, что всё-таки есть какие-то двойники. Я так думаю, что они поддерживают какую-то иллюзию того, что Путин всё-таки один. И таким образом, у них, как по Дюма, железная маска. Хотя я не думаю, что им там надевают какие-то маски, но их, возможно просто гримируют, чтобы они не были похожи на Путина тогда, когда они принимают пищу. То есть человеку просто чтобы перестать быть похожим на Путина, надо надеть парик, приклеить усы и бороду, поставить другие зубы, линзы и все. Мало ли там, работает какой-нибудь консультант. Но, конечно же, они живут в клетке, их никуда не выпускают, потому что если, не дай бог, такой Путин выйдет на свободу и обретет какую свободу передвижения, то он может наломать довольно много дров.

Как вы считаете, сколько Путин может тратить на своих двойников? Если посмотреть даже на то, что вы описали – и пластические операции, и все эти манипуляции, то это довольно приличная сумма должна быть.

Если вы задаете такой вопрос, значит, вы еще до сих пор не поняли, что в Российской Федерации нет вопроса денег. Путин рассматривает государственный бюджет всей Российской Федерации как свой собственный. И в этом государственном бюджете, по крайней мере треть, а на самом деле половина доходов засекречены. И не имеет никакого значения, сколько денег на это выделяется – это совсем не проблема для Путина, в том числе и для двойников.

Тем более, что на самом деле стоимость этих операций была бы высока, если бы они были на Западе. Если вы берете известного пластического хирурга, который за операцию берет по 100-200 тысяч долларов, а иногда даже больше, ведь у голливудских звезд миллионами расплачиваются. У Путина совсем другое – у него есть какие-то хирурги, которые работают на него. Они являются функционерами, им дают дворцы, дачи, машины, деньги, но это совсем не те деньги, которые существуют на открытом рынке. Я не думаю, что содержание какого-то человека такое уж дорогое. Вы не будете есть по три килограмма икры каждый день, это плохо для здоровья. Даже если вы физически захотите истратить много, вы же не будете покупать Shateau Petrus каждый день по бутылке, которая стоит по 20 тысяч долларов. Но в любом случае, это совершенно не те расходы, которые волнуют миллиардера и олигарха Путина.