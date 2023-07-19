'Делают пластику и учат поведению': эксперт раскрыл, как находят двойников Путина

При обучении двойника Путина применяют очень усиленно и систему Станиславского, и систему Чехова.

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Попов рассказал, как находят двойников Путина / коллаж: Главред, скриншот: видео

В интервью Главреду кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов рассказал, как находят двойников российского диктатора Владимира Путина.

Эксперт считает, что это конкретные люди, которым потом проводят пластические операции и учат определенному поведению.

"Так. Судя по этому Гродненскому судье (я еще не закончил это расследование до конца), по фотографии он действительно имеет много общего с "оригиналом". И вот берут уже материал, который отдаленно похож, и из него уже лепят путем, безусловно, пластических операций и путем подгонки голоса и через операцию на голосовых связках, и тренировкой. Голос возможно изменить. Мне чаще всего говорят о голосе, что он не меняется. Нет, меняется, как и манера воспроизведения словесного контента. То есть ее можно изменить под какой-то образец", - пояснил Попов.

Он также отметил, что при обучении двойника Путина применяют очень усиленно и систему Станиславского, и систему Чехова.

"По сути, это актеры, и почему известные актерские технологии не применяются к ним?! Ну и я думаю, что дрессировка, а именно шлифовка и многократное повторение здесь тоже присутствуют", - добавил Попов.

Кто такой Дмитрий Попов Дмитрий Попов - кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике, сообщается на его Facebook-странице. Учился в Национальной академии СБУ. Был экспертом-психологом в" Альфе " СБУ и научным консультантом в Службе внешней разведки Украины. Доцент кафедры психологии в университете экономики и права "Крок".

Смотрите видео интервью Главреду Дмитрия Попова о двойниках Путина:

Двойники Путина: что известно

Напомним, что эксперт раскрыл роль двойников диктатора и намекнул, что Путина может не быть в живых. Двойник Владимира Путина под условной кличкой "бункерный" сильно отличается по своим параметрам от того, кто брал власть у Бориса Ельцина.

Дмитрий Попов назвал отличия двойников Путина. Кроме того, можно также отличить другие типы двойников Путина - "Говорун", "стадионный" и "путешественник", участвующие в публичных мероприятиях.

Профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин. Дмитрий Попов подчеркнул, что вирусов и бактерий российский диктатор боится больше всего. Именно поэтому и проводятся вот эти карантинные мероприятия.

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