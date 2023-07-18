"Россияне в ловушке": Полковник рассказал о планах оккупантов в Крыму

Олег Жданов склоняется к тому, что российские оккупанты будут чувствовать себя в ловушке, отрезанными от большой земли.

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Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, к каким действиям неприятности с мостом подталкивают стоящие в Крыму российские войска.

Полковник склоняется к тому, что российские оккупанты будут чувствовать себя в ловушке, отрезанными от большой земли.

"Они будут демотивированы и станут искать способы покинуть Крым как можно быстрее и как можно безопаснее. Сегодня в российской армии все больше и больше назревают вопросы "за что мы воюем" и "что мы делаем в Украине", и эти вопросы уже прорываются наружу. Генштаб РФ благодаря Пригожину начал "охоту на ведьм", что лишь усиливает демотивацию войск. армия очень чувствует на себе все "прелести" перебоев в поставках и нарушения поставок. Это очень чувствительно для войск. поэтому и настроения в войсках соответствующие", - пояснил Жданов.

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Он также добавил, что для группировки войск в Крыму это еще более ощутимо. Российские военные на полуострове и так прекрасно знают, что ехать через сухопутный коридор - очень опасный вариант, поскольку велика вероятность просто не доехать. А поражение Крымского моста, даже только автомобильной ветки, еще больше демотивирует их.

Атака по Крымскому мосту

Напомним, что ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение - произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту. На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка, в ней стоит более 1000 автомобилей, пишут в социальных сетях.

Путин открыто угрожает украинцам ответом за взрыв на Крымском мосту. Диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ и пригрозил украинцам. Также Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.

В Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста. Представительница Пентагона отметила, что "не может подтвердить заявления с обеих сторон" относительно причастности к взрывам на Крымском мосту.

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