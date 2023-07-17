'Продолжим делать невозможное': Резников раскрыл дату следующего Рамштайна

Однако, что именно будет обсуждаться на встрече Рамштайна - он не рассказал.

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Резников назвал дату следующего Рамштайна-14 / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 14-е заседание в формате Рамштайн состоится во вторник 18 июля.

Как заявил Алексей Резников в своей колонке для LIGA.net, что после саммита НАТО в Вильнюсе он взял небольшой перерыв от деятельности в публичном пространстве. Однако министр доволен встречей альянса.

Он также сообщил, что новое заседание в формате "Рамштайн" состоится завтра.

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"Напомню, относительно каждого вида иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно". По факту - возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", - написал он.

Однако что именно будет обсуждаться на встрече - он не уточнил.

Заседание Рамштайн

Напомним, что 15 марта состоялась десятая встреча группы военной поддержки Украины Рамштайн-10. министр обороны страны Алексей Резников заявил, что результаты заседания "внушают оптимизм" - Украина получит мощную помощь от Запада.

21 апреля состоялось 11 заседание Рамштайна. ВСУ усилят бригадами на Abrams, Украине дадут больше ПВО - на данный момент является наиболее необходимым видом вооружения для Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Стало известно, о чем договорились на Рамштайне-12. Страны, участвующие в заседании группы Рамштайн, согласовали выделение пакета военной помощи. Общая сумма поддержки составляет 65 миллиардов долларов.

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