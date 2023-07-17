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"Накопили крылатые ракеты": Россия может отомстить за Крымский мост масштабной атакой

Юлия Куришко
17 июля 2023, 19:04 обновлено 17 июля, 19:19
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Украина не подтвердила и не опровергла своей причастности к очередному удару по Крымскому мосту.
'Накопили крылатые ракеты': Россия может отомстить за Крымский мост масштабной атакой
Коваленко рассказал, как россияне будут мстить после атаки по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео Telegram

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, каким может стать ответ оккупантов на удар по Крымском мосту.

"Это безусловно серьезный репутационный удар. Крымский мост-это один из объектов, который охраняется на самом высоком уровне. На оккупированных территориях, как я понимаю, таких объектов два: этот мост и бухта в Севастополе. Но, как видим, эта охрана не помогла уже второй раз", - отметил Коваленко в интервью ТСН.

Несмотря на то, что Украина не подтвердила и не опровергла своей причастности к очередному удару по Крымскому мосту, однако россияне будут обвинять украинцев, считает эксперт.

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"В любом случае они продемонстрируют, что будет зеркальный ответ. С 24 июня они вообще не применяли по Украине крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 и Х-555. не применяли не потому, что они у них закончились или остановилось производство. Они накапливали боекомплект и сейчас у них есть количество, которым они могут устроить массированный удар ракетами или дронами, или и такой, и такой. Трудно сказать, насколько он может быть массивным. Мы уже такое видели, ничего нового они не смогут продемонстрировать", - добавил Коваленко.

Как известно, на 19.00 по московскому времени российский диктатор Путин собирает совещание, на котором намерен обсудить вопрос Крымского моста.

"Это собрание в первую очередь нацелено на потребителей информационного фаст-фуда в самой России. Будет продемонстрировано, как отвечать на этот, как они называют, "террористический акт". Это будет спектакль для местных маргиналов", - говорит эксперт.

Атака по Крымскому мосту

Напомним, что ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение - произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту. На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка, в ней стоит более 1000 автомобилей, пишут в социальных сетях.

Рассвет назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту. По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В связи с этим он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой.

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