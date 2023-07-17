Начала 'Голодные игры': Кулеба объяснил, почему РФ вышла из'зернового соглашения'

Рост цен почувствуют в Африке и Азии. Кулеба назвал этот факт "результатом действий России".

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Кулеба объяснил, почему Россия вышла из "зернового соглашения" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о причине выхода России из "зерновой сделки".

Кулеба отметил, что Россия медленно убивала "зерновую сделку" от одного продолжения к другому.

"Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена, мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродление сделки означает, что цены по всему миру снова вырастут", - такое мнение глава МИД Украины высказал в интервью CBS.

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Он добавил, что этот рост цен почувствуют в Африке и Азии. Кулеба назвал этот факт"результатом действий России".

Кулеба пояснил, что Россия "использует голод как инструмент", чтобы шантажировать весь мир и преследовать свои интересы. Глава украинского МИД призвал РФ "прекратить Голодные игры".

Россия вышла из зернового соглашения

Напомним, что 13 июля Владимир Путин пригрозил остановить участие России в "зерновой сделке". Как заявил диктатор журналистам российских пропагандистских каналов, в случае, если мир не согласится на условия его страны, то "зерновой сделки" не будет.

В Китае хотят сотрудничать и продолжить "зерновое соглашение". Пекин также выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился на продление зернового соглашения. Европейская комиссия помогает ООН и Турции в попытках продлить зерновое соглашение и готова "изучить все решения".

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

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