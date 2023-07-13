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"Остановлю зерновое соглашение": Путин угрожает Украине

Мария Тупик
13 июля 2023, 20:31 обновлено 13 июля, 20:31
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Путин заявил, что Россия прекратит свое участие в "зерновом соглашении" в том случае, если другая сторона откажется выполнять условия страны-агрессора.
Зеленский, Путин
Путин угрожает Украине из-за "зернового соглашения"/ Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Президент диктатор Владимир Путин в очередной раз грозится остановить участие России в "зерновом соглашении".

Как заявил Путин журналистам российских пропагандистских каналов, в случае, если мир не согласится на условия его страны, то "зернового соглашения" не будет.

"Как одна из опций, не сначала продления, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду, мы можем приостановить наше участие в сделке, и если все еще говорят, что все данные нам обещания будут выполнены, так пусть выполнят это обещание. Мы сразу же присоединимся к этому соглашению", - сказал он.

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Путин посетовал, что другая сторона "зернового соглашения" не выполнила ни одного пункта, связанного с интересами РФ. Он заявил, что Россия якобы добровольно каждый раз продолжала действие договоренностей.

Что известно о зерновом соглашении

  • 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.
  • 17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами реализации этой инициативы.
  • 13 марта в России заявили, что "зерновое соглашение" будет продлено на 60 дней, вместо 120, в Украине на это согласие не дали.

18 марта соглашение по "зерновой инициативе" было продлено ещё на четыре месяца до 1 августа 2023 года.

"Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию. В частности, с 1 августа и по сей день 25 миллионов тонн мы отправили на нужды мира", — написал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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