Путин отдал приказ: в России задержали Суровикина и 13 офицеров – WSJ

Источники сообщают, что Суровикин знал о планах восстания Пригожина, но не участвовал в мятеже.

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Сергей Суровикин был задержан сразу / Коллаж: Главред, фото скриншот, Минобороны РФ

В России спецслужба задержала по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина, в связи с мятежом Евгения Пригожина. Кроме того, 15 офицеров отстранили или уволили.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Суровикина задержали через несколько часов после начала мятежа, сейчас его удерживают в Москве. Ему не предъявляли никаких обвинений в совершении преступления.

Он не находился в СИЗО, но, по информации источников WSJ, проходил неоднократные допросы, поскольку следователи выясняли его роль в восстании.

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Один из собеседников издания утверждает, что Суровикин знал о планах восстания, но не участвовал в мятеже.

"Генерала могут отпустить, когда Путин решит, что делать с последствиями мятежа", - сообщает издание.

Кого задержали в РФ из-за мятежа Пригожина

Всего для допроса были задержаны по меньшей мере 13 старших офицеров, некоторых из них позже отпустили. Около 15 офицеров были отстранены от исполнения обязанностей или уволены.

"Эти задержания связаны с чистками от тех, кому, как считают, больше нельзя доверять", - сказал один из собеседников.

Заместитель Суровикина Андрей Юдин и заместитель начальника военной разведки Владимир Алексеев также были задержаны, но позже их отпустили.

"Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, их передвижения ограничены, и они находятся под наблюдением", - добавили в WSJ.

Среди других задержанных - бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, который ранее занимал должность заместителя министра обороны, а в конце апреля присоединился к "ЧВК Вагнер".

Мизинцев получил прозвище "Мясник Мариуполя" за то, что руководил российским штурмом города, который сопровождался массированными бомбардировками гражданских кварталов, чтобы принудить город к капитуляции.

Кто помогал Пригожину устроить попытку бунта в РФ

Ранее сообщалось, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

По данным The New York Time, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Кроме того, источники, близкие к Министерству обороны РФ, подтвердили журналистам издания The Moscow Times информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом ЧВК "Вагнера".

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