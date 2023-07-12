Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

Российского генерала Сергея Суровикина задержали и допрашивают из-за участия в мятеже Пригожина, рассказали в русском сегменте Сети.

https://glavred.info/world/surovikina-zaderzhali-iz-za-myatezha-prigozhina-v-seti-rasskazali-novuyu-versiyu-10485235.html Ссылка скопирована

Есть информация, что Суровикин вроде бы изолирован от внешнего мира / коллаж Главред, скриншоты из видео

Один из генералов русской армии Сергей Суровикин (который одно временно был командующим российскими оккупационными войсками в Украине) уже долгое время не появлялся на публике. По имеющимся данным, его могла задержать российская контрразведка. Об этом сообщает Telegram-канал "Верстка".

Российские власти якобы дали приказ задержать генерала из-за вероятной причастности к мятежу главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В настоящее время Суровикина якобы допрашивают путинские спецслужбы.

Есть информация, что Суровикин вроде бы изолирован от внешнего мира и не выходит на связь с близкими более двух недель.

видео дня

Российский адвокат Евгений Смирнов рассказал, что уголовное дело по мятежу Пригожина до сих пор могли не закрывать – несмотря на многочисленные сообщения об обратном в пропагандистских СМИ. Поэтому Суровикина вполне могут по ней допрашивать.

"Хотя в большинстве дел срок задержания без выбора меры пресечения – 48 часов, Суровикин вполне может быть изолирован до сих пор", – подчеркнул он.

В свою очередь, глава комитета по обороне Госдумы страны-агрессора РФ Андрей Картаполов сказал русским пропагандистам, что Суровикин. пока якобы "отдыхает".

"Суровикин отдыхает сейчас пока. Не доступен", – сказал Картаполов.

Кто помогал Пригожину устроить попытку бунта в РФ

Telegram-канал Генерал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

По данным The New York Time, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.

Кроме того, источники, близкие к Министерству обороны РФ, подтвердили журналистам издания The Moscow Times информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом ЧВК "Вагнера".

Сам Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает, заявил бывший главред "Эха Москвы" Венедиктов.

Дочь Суровикина Вероника заявляла, что генерал находится на рабочем месте и с ним все хорошо.

Другие новости: