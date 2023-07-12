УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

Дмитрий Видоменко
12 июля 2023, 22:50 обновлено 12 июля, 22:50
57
Российского генерала Сергея Суровикина задержали и допрашивают из-за участия в мятеже Пригожина, рассказали в русском сегменте Сети.
Суровикин, Пригожин
Есть информация, что Суровикин вроде бы изолирован от внешнего мира / коллаж Главред, скриншоты из видео

Один из генералов русской армии Сергей Суровикин (который одно временно был командующим российскими оккупационными войсками в Украине) уже долгое время не появлялся на публике. По имеющимся данным, его могла задержать российская контрразведка. Об этом сообщает Telegram-канал "Верстка".

Российские власти якобы дали приказ задержать генерала из-за вероятной причастности к мятежу главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В настоящее время Суровикина якобы допрашивают путинские спецслужбы.

Есть информация, что Суровикин вроде бы изолирован от внешнего мира и не выходит на связь с близкими более двух недель.

видео дня

Российский адвокат Евгений Смирнов рассказал, что уголовное дело по мятежу Пригожина до сих пор могли не закрывать – несмотря на многочисленные сообщения об обратном в пропагандистских СМИ. Поэтому Суровикина вполне могут по ней допрашивать.

"Хотя в большинстве дел срок задержания без выбора меры пресечения – 48 часов, Суровикин вполне может быть изолирован до сих пор", – подчеркнул он.

В свою очередь, глава комитета по обороне Госдумы страны-агрессора РФ Андрей Картаполов сказал русским пропагандистам, что Суровикин. пока якобы "отдыхает".

"Суровикин отдыхает сейчас пока. Не доступен", – сказал Картаполов.

Кто помогал Пригожину устроить попытку бунта в РФ

Telegram-канал Генерал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

По данным The New York Time, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.

Кроме того, источники, близкие к Министерству обороны РФ, подтвердили журналистам издания The Moscow Times информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом ЧВК "Вагнера".

Сам Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает, заявил бывший главред "Эха Москвы" Венедиктов.

Дочь Суровикина Вероника заявляла, что генерал находится на рабочем месте и с ним все хорошо.

Другие новости:

Евгений Пригожин Сергей Суровикин гражданская война в России
Реклама

Главное за день

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:57 Мир
"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место Уоллеса

"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место Уоллеса

19:42 Украина
Итоги саммита НАТО: Зеленский рассказал, какую победу везет в Украину

Итоги саммита НАТО: Зеленский рассказал, какую победу везет в Украину

19:14 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:50

Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

22:46

"Это хорошие новости для Украины": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

22:20

Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

21:57

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:55

Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:46

"Саммит НАТО стал поражением для Путина": премьер Португалии поддержал Украину

21:23

Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" ВСУ до конца года

21:12

Никому ничего не обещал: Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину

21:03

Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вамВидео

Реклама
20:13

"Воля або смерть": 1+1 покажет документалку про воинов Восточного фронта

19:44

Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языкеВидео

19:42

"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место УоллесаВидео

19:42

Виталий Козловский показал, в каких условиях проходит военные учения

19:33

Есть ли в украинском языке слова "творог", "копчик" и "брюки": Авраменко дал ответ

19:20

Почему мы не имеем права обижаться на НАТОмнение

19:14

Итоги саммита НАТО: Зеленский рассказал, какую победу везет в УкраинуВидео

19:03

Солист "ТіК" показал красивые и романтичные фото в честь годовщины свадьбы

18:49

Наконец-то станет лучше: трем знакам зодиака повезет с деньгами в августе

18:39

Новый рецепт, который съедается сразу с пакетом: уникальные овощи по-корейски за 15 минутВидео

18:24

Старые рваные колготки — сокровище: что из них делают

Реклама
18:16

Кабмин поменял правила помощи переселенцам: кто останется без денег

18:12

"Плохие новости для вас, господин Зеленский": Байден начал встречу с президентом УкраиныВидео

17:50

Жена холостяка Макацарии впервые показала новорожденного сына

17:23

Скидка в размере 100%: кто из украинцев может получить льготы на коммуналку и топливо

17:21

Страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины - Ермак

17:21

В НАТО назвали сценарий, когда Украину не примут в Альянс

17:11

Украину побьет градом: синоптики предупредили о новых ливнях

17:08

Как будет чувствовать себя человек, который каждый день ест курицу: последствия

16:54

Украинцы мало экономят свет: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения

16:36

"Знаете, мы не Amazon": топ-чиновник из Лондона Уоллес неожиданно прошелся по Украине

16:28

"Два идиота не могут договориться": украинская диджей обгадила матом саммит НАТО и украинского президента

16:26

Как можно использовать недопитое вино: 3 удивительных способа спасут напиток

16:11

"Мы нуждаемся в гарантиях": Зеленский сделал первое заявление после Совета НАТО-УкраинаВидео

16:09

Можно ли варить вишневое варенье с косточками: неожиданный ответ удивит наповал

16:08

"Едва ходил и не дышал": Дантес рассказал, что довело его до больницы

15:21

"Путина уже откачивают": Зеленского встретили как героя на Совете Украина-НАТО

15:17

Нужна всего минута: химик Репич показал, как ускорить созревание авокадоВидео

15:15

Германия выйдет из договора с Польшей о ремонте танков Leopard - Handelsblatt

15:13

Микроволновка на кухне: как лучше разместить незаменимый девайс

15:06

Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года - Кулеба

Реклама
14:52

Раскрыты подробности завещания Мадонны - кто получит деньги

14:51

У РФ "колоссальные потери": ВСУ мощно пошли вперед на Бердянском направлении

14:49

Зеленский сделал заявление, как ВСУ будут применять кассетные боеприпасы

14:41

Как спасти зразы: что делать, если они разваливаются, а тесто жидкое

14:40

Почему нельзя хранить продукты в фольге: ответ настораживает

14:33

Заседание Совета "Украина-НАТО": Зеленский встретился с Байденом и Эрдоганом

14:11

"Я не собираюсь убеждать Байдена": Зеленский назвал сроки вступления Украины в НАТОВидео

14:06

"Это посягательство": у Путина истерят из-за гарантий безопасности для Украины

13:58

G7 планирует утвердить гарантии безопасности для Украины: Зеленский сделал важное заявление

13:37

Загадка для рыбака: почему рыба клюёт на червя, хоть он и не водится в воде

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять