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Был "почетным вагнеровцем": пропагандисты сообщают о задержании Суровикина

Ангелина Подвысоцкая
28 июня 2023, 21:03 обновлено 28 июня, 21:10
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По данным пропагандистов, Суровикина обвиняют в"государственной измене". Он якобы знал о подготовке к наступлению на Москву.
наручники, Суровикин
Российские пропагандисты сообщают о задержании Суровикина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

После наступления на Москву, которое устроил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, арестовали российского генерала Сергея Суровикина. Он известен как "сирийский мясник". Об этом рассказывают российские пропагандисты.

Сообщается, что Суровикин якобы находится в СИЗО "Лефортово". Также сообщают о задержании его заместителя генерал-полковника Андрея Юдина.

Их якобы арестовали за "государственную измену". Российские пропагандисты утверждают, что Суровикину было известно о подготовке к "военному перевороту" и "способствовал его реализации".

видео дня

Также сообщается, что в 2017 году Суровикину выдали личный жетон "почетного вагнеровца" под номером М-3744. Тогда кроме него "почетными бойцами Вагнера" стали еще 30 российских генералов.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Telegram-канал СВР писал, что Пригожин якобы сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что военные Беларуси получат от "вагнеровцев" "ценный опыт".

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