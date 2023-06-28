Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова, план рухнул из-за ФСБ – WSJ

Главарь наемников ЧВК Вагнер Евгений Пригожин планировал в Ростове-на-Дону взять в плен министра оккупантов РФ Шойгу и главу Генштаба Герасимова.

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Пригожин реально мог взять в плен Шойгу и Герасимова - WSJ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Руководитель мятежников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин планировал в Ростове-на-Дону взять в плен министра обороны оккупантов агрессора России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. Однако его планы стали известны ФСБ, после чего Пригожину пришлось менять тактику. Причем на Западе считают, что Пригожин вполне способен был реализовать такую задачу.

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что Пригожин в ходе мятежа намеревался в Ростове-на-Дону взять в плен Шойгу и Герасимова, но о подобных планах узнала Федеральная служба безопасности.

Журналисты со ссылками на источники пишут, что спецслужба обо всем узнала за два дня до бунта, поэтому Пригожин вынужден был импровизировать.

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Также в WSJ со ссылкой на западную разведку подчеркнули, что план Евгения Пригожина был вполне выполнимым.

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня заявил, что кадровые военные РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. После этого он объявил о походе своей 25- тысячной группировки Вагнер на Москву.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под контроль Ростов-на-Дону и все военные объекты в городе. Мятежники сбили 3 вертолета ВКС РФ, которые пытались нанести по ним удары.

После этого колонны Вагнер пошли в наступление на Москву. Впрочем, до столицы страны-агрессора РФ наемники Пригожина так и не дошли. В результате переговоров, которые вел Лукашенко, Пригожин принял решение развернуть колонны и вернул их в полевые лагеря.

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