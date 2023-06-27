Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси

Сегодня утром, 27 июня, в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Об этом сообщила аналитическая группа "Белорусский Гаюн" в Telegram. Изначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска. Через несколько минут судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.
"В Минск летит самолет Пригожина. Сейчас самолет заходит на посадку в Национальном аэропорту Минск. Посадка бизнес-джета с регистрационным номером RA – 02795 ожидается через 10 - 15 минут", - сообщили в заметке.
По состоянию на 07: 40 мониторинговая группа сообщила, что самолет совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.
Военный переворот Пригожина в РФ
Напомним, что в России начинается гражданская война, Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".
Пригожин захватил военные объекты Ростова. Евгений Пригожин отдельно вышел в эфир в соцсетях и заявил, что все военные объекты Ростова-на-Дону контролирует ЧВК "Вагнера".
Под Бахмутом происходит месиво между "вагнеровцами" и войсками РФ. Остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.
Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников. Если Кремль будет давить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, то Беларусь не сможет предоставить наемникам ЧВК "Вагнера" надежное убежище.
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