Подключается Беларусь: белорусский военный призвал армию сделать правильный выбор

Белорусский военный в составе ВСУ обратился к белорусам, что бы те не упустили свой шанс.

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Сахащик обратился к белорусским военным / Скриншот видео

Представитель Объединенного переходного Кабинета по обороне и нацбезопасности Демократической Беларуси и основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военным не пропустить свой шанс стать настоящим процветающим европейским государством.

В своем видеообращении к белорусским военным, Сахащик призвал объединяться.

видео дня

На видео - обращение Сахащика к белорусской армии:

"Добрый день любимый Брест, добрый день Беларусь. День в Ростове выдался интересным. Все мыслящие люди понимали, что РФ, построенная на лжи, коррупции и беззаконии рано или поздно развалится. Мы наблюдаем начало активной фазы этого процесса. Мы не знаем достоверно, что будет завтра", - говорит он.

По словам военного, возможно Пригожин победит, мобилизует пол страны и забросает Украину пушечным мясом. "А может, понимая, что в Украине у него нет шансов, повернет на Беларусь, чтобы на этой волне набрать политические очки", - предполагает он.

Сахащик также добавляет, что известно одно, что пророссийский путь, по которому страну вел Лукашенко, завел ее в тупик.

"Мы должны решать, что делать дальше. Причем, решать быстро. Потому что либо мы используем этот исторический шаг и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все и само название республики Беларусь останется только в книжках", - говорит военный.

Он также обратился к белорусским военным: "Нам не на кого рассчитывать. Но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. Мы - одна из лучших наций мира. У нас будет время позадавать друг другу вопросы. Давайте не сейчас. Давайте объединим нацию, спасем родину, все остальное - потом".

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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