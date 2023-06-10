Лукашенко готовил армию к нападению на Украину, но план рухнул – боец ВСУ

Директор Беларуси Лукашенко в декабре прошлого года собирался отправить свои войска в Украину, однако не смог заставить армию наступать, сказал Валерий Сахащик.

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Войска Беларуси отказались воевать против Украины - белорусский оппозиционер / Коллаж: Главред, фото: Белта, Минобороны Беларуси

Диктатор подконтрольной стране-агрессору России республики Беларусь Александр Лукашенко был готов в декабре 2022 года отправить свою армию воевать против Украины. Однако белорусские военнослужащие, вопреки угрозам, отказались воевать, и доказали, что войска не готовы к войне. Об этом заявил представитель Объединенного переходного Кабинета по обороне и нацбезопасности Демократической Беларуси и основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что в конце декабря прошлого года все боеспособные военные подразделения белорусской армии уже находились на границе. Режим пытался запугать армию РБ, а военнослужащие задавали много вопросов о том, почему украинский народ вдруг стал "вражеским".

"Военнослужащие начали движение снизу, начали задавать большое количество вопросов командованию, почему они должны идти в Украину, почему это вдруг украинский народ стал нашим врагом. Минобороны попыталось запугать военных - ничего не получилось", - сказал Сахащик.

По его словам, белорусское КГБ неделю шантажировало и пугало военных, но тщетно. Минску было доказано, что войска Беларуси не готовы к войне, поэтому приказа о нападении на Украину руководство республики так и не отдало.

"Доказали высшему руководству, что белорусская армия не готова к ведению боевых действий в Украине, поэтому приказ не был отдан", - подчеркнул Валерий Сахащик.

Угрозы Лукашенко в адрес Украины

Непризнанный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск якобы "будет готов воевать против Украины".

По словам Лукашенко, белорусское государство, дескать, подключиться к российским оккупационным войскам, "если хоть один украинский солдат придет на территорию Беларуси".

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что Путин сознательно соглашается на увиливания Лукашенко от прямого военного участия в войне против Украины. По мнению Маломужа, Путину выгодны попытки Лукашенко сохранить баланс в отношениях с Западом, поскольку конфронтация чревата последствиями – как для Минска, так и для Москвы.

Ранее Лукашенко цинично пожалел, что агрессор Россия, дескать, "слишком поздно напала на Украину". Мол, полномасштабную агрессию "нужно было развязать раньше, пока у Киева не было серьезной армии".

Смотрите видео, в котором Маломуж рассказал, как в Беларуси может произойти восстание:

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