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Лукашенко увиливает от прямой войны с Украиной: Маломуж объяснил, почему Путин это "терпит"

Андрей Ганчук
21 мая 2023, 04:40
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В Беларуси большинство людей обрадуются, если Александр Лукашенко потеряет власть в стране, считает бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
Путин, Лукашенко
Путину сейчас выгодно, чтобы Лукашенко оставался у власти в Беларуси - эксперт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Главе страны-агрессора России Владимиру Путину сейчас выгодно, чтобы Александр Лукашенко оставался у власти в Беларуси. Оккупация республики сейчас не выгодна РФ, потому что она в таком случае окончательно станет изгоем. К тому же Лукашенко пытается сохранять баланс в отношениях с Западом, что полезно Кремлю, поскольку конфронтация обернется серьезными последствиями, как для Москвы, так и Минска. Поэтому Путин соглашается на увиливания Лукашенко от прямого участия в войне против Украины. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что России сейчас не выгодно захватывать Беларусь, иначе Москва окончательно станет изгоем для мирового сообщества.

Помимо этого, Лукашенко пытается сохранять баланс в отношениях с Западом, а конфронтация со странами НАТО не выгодна ни Минску, ни Москве. Поэтому Путину выгодно присутствие Лукашенко у власти в Беларуси, и он соглашается на увиливания главы РБ от прямого участия в войне.

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"Да, сейчас России выгодно сохранять нынешнее положение дел. Пока Лукашенко ей подыгрывает на тактическом уровне и не идет на откровенное противостояние России вместе с Украиной. К тому же, Лукашенко пытается сохранять баланс в отношениях с Западом, поскольку развертывание конфронтационных сценариев со странами НАТО, например, Польшей, Финляндией, странами Балтии, будет иметь серьезные последствия для Беларуси, а в перспективе и для России. Поэтому Путин в определенной степени соглашается на игру и не направляет через территорию Беларуси войска для удара по Украине с севера", - полагает Маломуж.

Также он считает, что большинство народа Беларуси обрадуется, когда Лукашенко покинет свой президентский пост.

"Думаю, большинство белорусов обрадуется. Они увидят перспективу эффективных демократических изменений в Беларуси, возможность избавиться от зависимости от РФ и отодвинуть перспективу войны с Украиной и Западом. А главное – это будет означать шанс на устранение авторитарного КГБистского режима, который прессует каждого белорусского гражданина и отслеживает его деятельность на всех площадках – и в семье, и в политике", - подчеркнул Николай Маломуж.

Что происходит с Лукашенко

Пропагандисты страны-оккупанта России сообщали, что 9 мая глава Беларуси Александр Лукашенко после "парада победы" уехал из Москвы в срочном порядке. Пишут, что Лукашенко особо не участвовал в "параде" и даже не остался на банкете у Путина. По данным россиян, до аэропорта руководителя Беларуси сопровождала машина скорой помощи.

Журналисты оппозиционного белорусского издания Наша Нива предположили, что Лукашенко мог подхватить вирус.

"Еще несколько человек из окружения заболели и упали с ног. Насколько я понимаю, это что-то вирусное", - сказал приближенный к службе протокола главы РБ собеседник.

Заместитель председателя Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин сказал, что Лукашенко заболел. Одного, по его словам, о серьезной болезни речи не идет.

Смотрите видео, в котором Санников рассказал, что будет с Беларусью после ухода Лукашенко из власти:

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