Срочно отправился домой в сопровождении 'скорых': Лукашенко стало плохо на параде в Москве

Александр Лукашенко не остался на "банкете" диктатора Путина и других лидеров.

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Александр Лукашенко 9 мая / Коллаж Главред, фото скриншот

Сегодня, 9 мая, Александр Лукашенко прибыл к диктатору Владимиру Путину на "Парад Победы".

РосСМИ обратили внимание на состояние здоровья Лукашенко. Лукашенко не смог пройти по площади с Владимиром Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов, и его везли на электромобиле (на руке были заметны бинты), а после не остался на обед и быстро вернулся в Минск.

Российские пропагандисты специально подчеркивали состояние Лукашенко, публиковали видеоролики об этом.

видео дня

Кроме того, сообщается что после этого Лукашенко покинул Москву, а до аэропорта его сопровождала карета скорой помощи.

Также Лукашенко не остался на "банкете" Путина и других лидеров.

Как уточняет Белорусский расследовательский центр, Лукашенко приехал на парад второй раз за всю историю – до этого он присутствовал на нем только в 2020 году.

В другие годы Лукашенко отказывался от приглашений, объясняя это невозможностью.

Александр Лукашенко / скриншот

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

Смотрите видео о том, почему для Путина сегодня был "последний парад":

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