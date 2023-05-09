УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Срочно отправился домой в сопровождении "скорых": Лукашенко стало плохо на параде в Москве

Мария Тупик
9 мая 2023, 15:56 обновлено 9 мая, 15:56
68
Александр Лукашенко не остался на "банкете" диктатора Путина и других лидеров.
Александр Лукашенко 9 мая
Александр Лукашенко 9 мая / Коллаж Главред, фото скриншот

Сегодня, 9 мая, Александр Лукашенко прибыл к диктатору Владимиру Путину на "Парад Победы".

РосСМИ обратили внимание на состояние здоровья Лукашенко. Лукашенко не смог пройти по площади с Владимиром Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов, и его везли на электромобиле (на руке были заметны бинты), а после не остался на обед и быстро вернулся в Минск.

Российские пропагандисты специально подчеркивали состояние Лукашенко, публиковали видеоролики об этом.

видео дня
Срочно отправился домой в сопровождении 'скорых': Лукашенко стало плохо на параде в Москве

Кроме того, сообщается что после этого Лукашенко покинул Москву, а до аэропорта его сопровождала карета скорой помощи.

Также Лукашенко не остался на "банкете" Путина и других лидеров.

Как уточняет Белорусский расследовательский центр, Лукашенко приехал на парад второй раз за всю историю – до этого он присутствовал на нем только в 2020 году.

В другие годы Лукашенко отказывался от приглашений, объясняя это невозможностью.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / скриншот

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

Смотрите видео о том, почему для Путина сегодня был "последний парад":

Читайте также:

Реклама

Главное за день

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: войска РФ напуганы, а армия Украины уже контрнаступает

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: войска РФ напуганы, а армия Украины уже контрнаступает

14:51 Украина
"Все, мамочка, я побежал": на фронте погиб "Сокол", выполнявший безумные спецоперации

"Все, мамочка, я побежал": на фронте погиб "Сокол", выполнявший безумные спецоперации

14:33 Эксклюзивы
ЕС готов дать Украине 1 млн артснарядов: Зеленский назвал залог победы над РФ

ЕС готов дать Украине 1 млн артснарядов: Зеленский назвал залог победы над РФ

14:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:01

Пономарев пояснил, как нужно будет бороться с реваншизмом в России

15:56

Срочно отправился домой в сопровождении "скорых": Лукашенко стало плохо на параде в МосквеВидео

15:54

Прошил "Иглой": боец Нацгвардии сбил из ПЗРК русскую крылатую ракету

15:41

Валерия призвала и дальше убивать украинцев, ведь "бог на нашей стороне"Видео

15:40

Чтобы суп не превратился в "кашу": хитрый трюк, как не разварить макароны

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:35

Шикарная шевелюра будет без салонных процедур: как наносить маску и бальзам для волос

15:28

Пугачева написала приуроченное к 9 мая обращение: россияне в истерикеВидео

15:13

"Роди мне ребенка": Киркоров умолял известную певицу о наследникеВидео

15:11

Ягоды будут сочными всегда: восхитительное клубничное варенье за 5 минут - рецепт объедениеВидео

Реклама
14:57

Favbet Foundation передал бригаде ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi L200

14:53

"Спасибушечка" Лоран пожелала усопшим бабушкам и дедушкам "победы над нацизмом"Видео

14:51

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: войска РФ напуганы, а армия Украины уже контрнаступаетВидео

14:35

Любители путиниста Лепса во Львове получили повесткиВидео

14:33

"Все, мамочка, я побежал": на фронте погиб "Сокол", выполнявший безумные спецоперацииЭксклюзив

14:32

Что нельзя хранить в кошельке: 5 предметов, которые блокируют денежный поток

14:31

Женщина делала маникюр в течение многих лет — теперь она едва может двигать руками

14:29

ЕС готов дать Украине 1 млн артснарядов: Зеленский назвал залог победы над РФВидео

14:19

Единственное видеоинтервью с Валерием Залужным за время войны покажут в проекте "Год. За кадром"Видео

14:17

Тома Круза заподозрили в романе с "разведенкой" Шакирой - СМИВидео

14:14

На параде в Москве был только один танк, и тот изготовлен в УкраинеВидео

Реклама
13:54

На Донбассе погиб сотрудник Офиса президента - ЕрмакВидео

13:51

Злата Огневич опозорилась на гей-свадьбе бывшего участника Холостячки

13:43

"Техника навсегда осталась в Украине": в Сети расчихвостили позорный парад Путина на Красной площадиВидео

13:31

Жизнь изменится: что значит номер квартиры и как выбрать счастливый ключик

13:26

В Новосибирске российские партизаны сожгли бомбардировщик РФ Су-24Видео

12:56

Как украинцам получить 40 тысяч грн помощи: почему нужно поспешитьВидео

12:47

Звезда Женского квартала раскритиковал Олега Псюка: "Неизвестный, а ведет себя, как канье уэст"

12:41

Гороскоп на завтра 10 мая 2023: Девам – неожиданный звонок, Рыбам – вещий сонВидео

12:40

В Варшаве на "День Победы" российских дипломатов разбудили сиренами и взрывамиВидео

12:27

Везет не всем: что значит, если кошка лежит или спит на человеке

12:25

Струхнул и начал оглядываться: Путина напугала странная "бавовна" на параде в МосквеВидео

12:08

Прекращение огня и мирные переговоры в Украине сейчас невозможны – генсек ООН

11:55

Почему нельзя убирать паутину в доме и что она предвещает

11:50

"Похожа на Путина − следит за Вами": Галкин повеселил фанатов фото рыбы с "лицом" диктатораВидео

11:47

Пригожин может сдать Бахмут и устроить путч: Киселев раскрыл сценарий мятежа в РФВидео

11:43

А где, извините за выражение, армата?мнение

11:43

Такую вкуснятину вы еще не пробовали: секретный ингредиент сделает тушеную капусту несравненнойВидео

11:30

Загадка на внимание: нужно найти синий резиновый круг в аквапарке

11:27

Тина Кароль считает свое выступление на Евровидении позором: "Мой комплекс неполноценности"Видео

11:20

"Армия бежит": после игнорирования ультиматума Пригожин выдал правду о ситуации на фронтеВидео

Реклама
11:06

В Украину наконец-то идет потепление: синоптики назвали точную датуВидео

10:43

Как кошка благодарит хозяина: интересные факты о том, как понять своего любимца

10:38

"Парад убийц": у Зеленского разнесли "победобесие" в Москве после ракетного удара по Украине

10:31

Чемоданчик Путина, смешной Шойгу и танк 1940-х годов: как прошел парад на Красной площадиВидео

10:27

Солдаты в черных мешках: в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая

10:26

"Мы начнем контрнаступление немедленно": Шмыгаль заявил, что ВСУ готовятся к успешной операцииВидео

10:25

"Мы должны помочь Украине в этой борьбе": Нидерланды хотят отдать ВСУ истребители F-16 - премьерВидео

09:56

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

09:48

"Это был не Путин": в ГУР рассказали о двойнике диктатора

09:25

"В ход пойдут табакерка и шарф": Киселев описал сценарий свержения Путина в РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Жизнь
Оптические иллюзииГоловоломкиТести по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять