На параде в Москве был только один танк, и тот изготовлен в Украине

На "скромном параде" по Красной площади в столице РФ проехался только один танк – изготовленный в 1940-х годах Т-34, который уже является музейным экспонатом.

https://glavred.info/world/na-parade-v-moskve-byl-tolko-odin-tank-i-tot-izgotovlen-v-ukraine-10468915.html Ссылка скопирована

Единственный танк на параде в Москве оказался изготовленным в Украине/ скрин

В этом году парад на 9 мая в столице страны-агрессора России Москве был довольно скромным – в нем не участвовала авиация, а среди другой техники был замечен лишь один танк, который к тому же оказался музейным экспонатом.

Танк Т-34, проехавшийся по Красной площади, был изготовлен в 1940-х годах. На это обратил внимание спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Единственный танк, который проехал по Красной площади в Москве (не фейк). Еще один музейный экспонат выехал", – написал Братчук.

видео дня

Стоит отметить, что танки такой модели являются советскими средними танками периода Второй мировой войны. Т-34 выпускались серийно с 1940 года.

Но интересно еще и то, что такие танки изготавливались в то время в Украине. Они были разработаны конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода и выпускались в Харькове на протяжении 1940-1958 годов. Ряд таких экспонатов сохранился до нашего времени как памятники и экспонаты в музеях.

На параде в Москве был только один танк/ скрин

Смотрите видео, как по Красной площади проехался старый Т-34:

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

Читайте также: