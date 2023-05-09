"Техника навсегда осталась в Украине": в Сети высмеяли позорный парад Путина на Красной площади

На так называемом "параде победы в Москве" не было никаких Искандеров, Буков и танков Армата, которыми еще недавно так хвастались оккупанты России.

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Кадровых военных оккупантов РФ не было на Красной площади 9 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

"Парад победы" в Москве 9 мая в этом году стал одним из самых малочисленных в современной истории страны-агрессора России. Не было никаких Искандеров, Буков и танков Армата, гусеничная техника отсутствовала. Кремль решил отказаться и от демонстрации авиации в небе Москвы.

Авторы Telegram-канала Можем объяснить пишут, что, дескать "парад победы" в Москве в этом году стал самым непримечательным в истории современной РФ. Военная техника ехала по Красной площади меньше, чем 10 минут.

"Проход военной техники на параде занял менее десяти минут. Этот парад стал одним из кратчайших в современной истории России", - обратили внимание журналисты.

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Кроме того, гусеничной техники практически не было. Появился только музейный танк Т-34 еще 1940-х годов. Отсутствовали и "хваленые" Искандеры, Буки и якобы "современные" танки Армата.

"Не было и авиации. Пешая колонна парада в основном состояла из курсантов и учеников военных вузов, а не кадровых военных", - отмечается в сообщении.

Министерство обороны оккупантов в первый раз за последние годы не обнародовало никаких сведений о составе колон. В недавнем прошлом т акая информация размещалась на специальной странице.

Кроме того, было и намного меньше зрителей на параде. В центре Москвы зафиксировали множество полицейских и силовиков Росгвардии.

Как передает корреспондент издания, в этом году на параде было гораздо меньше и зрителей. Также в центре города зафиксированы многие сотрудники полиции и Росгвардии.

Реакция на "парад" на Красной площади

Офицер ВСУ, десантник 79-й ОАЭМБр Евгений Жуков показал видео, как украинские силы обороны выбивают российских оккупантов из Украины и поинтересовался, как дела на "параде" в Москве.

ВСУ бьют оккупантов РФ в Украине / Скриншот соцсети

"Шо там по парадам?" – отметил Жуков в Telegram.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков раскритиковал Путина и его окружение за цинизм.

"Какая же сволочь Путин и все его...! Всю ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 мая обстреливал Киев ракетами "Калибр" и дронами. И после этого еще проводит парад победы над фашизмом. Войска идут перед фашистами, захватившими Кремль… Вот позорище!" – сказал Гудков в Twitter.

Раскритиковали и "парад" в Москве пользователи соцсетей.

Реакция на парад Путина 9 мая в Сети / Скриншот Twitter

Реакция на парад Путина 9 мая в Сети / Скриншот Twitter

Реакция на парад Путина 9 мая в Сети / Скриншот Twitter

"Привет" передали и украинцы.

Украинцы высмеяли парад Путина на Красной площади / Скриншот Главред

Украинцы высмеяли парад Путина на Красной площади / Скриншот Главред

Парад 9 мая на Красной площади в Москве

В столице страны-агрессора России Москве 9 мая прошел так называемый "парад победы", которые продлился около 45 минут. Директор РФ Владимир Путин быстро выступил со своей привычной пропагандой, в ходе которой обвинил Запад и Украину во всех бедах.

Путину привиделся якобы "нацизм" на Западе, а легитимные власти Киева он назвал, мол, "преступным режимом". При этом он размечтался о, дескать, "победе".

Авиации на "параде" не было, поскольку Москва, вероятно, опасалась воздушных атак.

Смотрите видео о том, как Кремль на парад 9 мая в Москве мог подвезти двойника вместо Путина

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