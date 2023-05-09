На Красной площади парад 9 мая: Путин выступил со своими ляпами

Директор страны-агрессора России Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой. Как обычно обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, дескать, "победах" российских оккупантов, которые полномасштабно напали на Украину зимой прошлого года, однако нарвались на мощный ответный удар украинского народа.
О чем вещал Путин
Перед началом парада на Красной площади Путин обратился к российским оккупантам, которые воюют в Украине. Руководитель страны, которая сама напала на Украину, сказал, что, против РФ, мол, "вновь развязана настоящая война", а Москва, дескать, "защитит жителей Донбасса и обеспечит собственную безопасность".
Войну против агрессора России якобы "развязали" некие "западные глобалистские элиты", которые он сравнил с "лидерами нацистской Германии". По словам Путина, они стремятся "добиться распада и уничтожения страны".
Путин назвал "киевский режим преступным".
Украинский народ стал заложником госпереворота и планов Запада, в этом причина нынешней катастрофы на Украине.
Все народы СССР внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, заявил Путин.
Путин заявил, что нет ничего важнее единства и любви к родине.
Новость дополняется