На Красной площади парад 9 мая: Путин выступил со своими ляпами

Путин выступил с очень короткой речью.

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Владимир Путин / Скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой. Как обычно обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, дескать, "победах" российских оккупантов, которые полномасштабно напали на Украину зимой прошлого года, однако нарвались на мощный ответный удар украинского народа.

О чем вещал Путин

Перед началом парада на Красной площади Путин обратился к российским оккупантам, которые воюют в Украине. Руководитель страны, которая сама напала на Украину, сказал, что, против РФ, мол, "вновь развязана настоящая война", а Москва, дескать, "защитит жителей Донбасса и обеспечит собственную безопасность".

Войну против агрессора России якобы "развязали" некие "западные глобалистские элиты", которые он сравнил с "лидерами нацистской Германии". По словам Путина, они стремятся "добиться распада и уничтожения страны".

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Путин назвал "киевский режим преступным".

Украинский народ стал заложником госпереворота и планов Запада, в этом причина нынешней катастрофы на Украине.

Все народы СССР внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, заявил Путин.

Путин заявил, что нет ничего важнее единства и любви к родине.

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