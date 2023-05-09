"Парад убийц": у Зеленского разнесли "победобесие" в Москве после ракетного удара по Украине

РФ накануне ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами, напомнил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал устроенный Владимиром Путиным парад 9 мая / Офис президента Украины, сайт Кремля

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада победы" в Москве 9 мая на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины.

Как написал он в Twitter, диктатор Владимир Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия".

Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

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"Перед тем как собраться на кремлевский "парад убийц", Россия выпустила ночью по мирным украинским городам 25 крылатых ракет (15 из них по Киеву), злобно пытаясь "освободить" гражданских от жизни, свободы и собственного жилья", — написал Подоляк.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 9 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО.

По предварительным данным КМВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется. Кроме того, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

По данным Киевской городской военной администрации, российские захватчики в ночь на вторник, 9 мая, запустили по Киеву около 15 ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели.

В КМВА отметили, что это уже пятая воздушная атака по Киеву с начала мая.

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