Утром 9 мая в Киеве прогремели мощные взрывы: что известно

Сегодняшняя атака - пятая по счету с начала мая. Оккупанты осуществили ее с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

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РФ атаковала Киев ракетами рано утром 9 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Утро 9 мая началось с масштабной воздушной тревоги по всей Украине из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве прозвучали мощные взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО.

По предварительным данным КГВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется.

Кроме того, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

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Информация по потерпевшим не поступала. Данные предварительные и уточняются, добавили в администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время атаки на Киев в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Горящий обломок потушили.

Пострадавших и повреждений нет. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция работают на месте.

Позже начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что сегодняшняя атака - пятая по счету с начала мая.

Оккупанты осуществили ее с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество "Shahed", чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева. Но, как и на фронте, планы агрессора провалились", - написал он в Telegram.

Выпущенные крылатые ракеты, вероятно типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей, добавил Попко.

"Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично! По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около 15 вражеских воздушных целей! Попаданий нет. Предварительно, обошлось без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков. Информация обновляется и уточняется", - говорится в сообщении.

Атаки оккупантов с воздуха на Украину

Ночью 8 мая в Киеве гремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. В воздушном пространстве столицы обнаружено и уничтожено более 30 беспилотников. Столичные власти заявили, что это была самая массированная атака дронов на Киев с начала вторжения РФ. В результате атаки были разрушения и пострадавшие.

Кроме того, в ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.

В Оперативном командовани "Юг" сообщили, что для ударов по Одесской области российские захватчики применили ракеты типа Х-22.

Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами-камикадзе. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Работали системы противовоздушной обороны. В Воздушных силах Украины сообщили, что оккупанты применили 24 ударных дрона Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил было уничтожено 18 ударных БпЛА и один разведывательный дрон.

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