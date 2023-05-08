Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами типа Х-22: вспыхнул мощный пожар

В ночь на 8 мая по Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты нанесли по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.
В Оперативном командовани "Юг" сообщили, что для ударов по Одесской области российские захватчики применили ракеты типа Х-22.
"Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров", - говорится в заявлении.
Данных о пострадавших в результате ракетой атаки по региону не поступало, и в настоящее время информация уточняется.
Также в ОК "Юг" опубликовали фото последствий вражеских ракетных ударов по Одесской области, а также работу пожарных и спасателей на месте происшествия.
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