Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами типа Х-22: вспыхнул мощный пожар

Ракеты типа Х-22 оккупанты направили по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

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Последствия ночной атаки Одесской области / Фото facebook.com/OperationalCommandSouth/

В ночь на 8 мая по Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты нанесли по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.

В Оперативном командовани "Юг" сообщили, что для ударов по Одесской области российские захватчики применили ракеты типа Х-22.

"Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров", - говорится в заявлении.

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Данных о пострадавших в результате ракетой атаки по региону не поступало, и в настоящее время информация уточняется.

Также в ОК "Юг" опубликовали фото последствий вражеских ракетных ударов по Одесской области, а также работу пожарных и спасателей на месте происшествия.

В Одесской области вспыхнул пожар / facebook.com/OperationalCommandSouth/

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